Пути к прекращению войны на Донбассе могут быть разными, – Ермак

Действующая власть в Украине не перестанет добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути для достижения этой цели могут быть разными.

Об этом в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос о плане "Б", сообщается на сайте главы государства.

"Президент об этом говорил, и я об этом говорил, что мы не собираемся тратить годы для того, чтобы достичь нашей цели прекратить войну. Мы никогда не остановимся относительно прекращения войны, но пути к этому прекращению могут быть разными", – сказал пояснил он.

Ермак подчеркнул, что переговоры в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе продолжаются.

"Есть дипломатический путь, который сегодня мы используем", – добавил он.

Ермак также отметил, что возвращение оккупированных территорий должно происходить исключительно на условиях Украины.

По его словам, сейчас также много делается для восстановления подконтрольных Украины территорий Донбасса.

При этом он считает, что о сроках возвращения оккупированного Крыма пока говорить рано.

"Я в этом (деоккупации Крыма) уверен, но никто не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам конкретного ответа, что это произойдет через год или два", – сказал Ермак.

Он напомнил, что президент Украины инициировал создание международной платформы с деоккупации Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук выразил уверенность, что у президента Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.