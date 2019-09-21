"Путч будет!" Порошенко жестко высмеял анонсированный в "Слуге народа" переворот

Пятый президент Украины Петр Порошенко высмеял фейки о путче, который якобы готовится его командой в декабре. В шутку он подтвердил переворот.

Об этом он сказал в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале". Журналистка попросила Порошенко пояснить распространяемую в СМИ информацию о путче, о котором в личной переписке заявляла нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

Политик ответил с иронией, назвав "слугу" представителем своей команды.

"Именно так и будет. Наш "представитель" – Лиза Богуцкая – заранее сообщила, когда будет путч. Единственное, что сейчас собирается петиция на сайте Офиса президента, что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь", – ответил народный депутат.

Скрин видеотрансляции эфира

Когда Соколова спросила, какая цель переворота, он сказал: "Прошу, не отбирайте хлеб в госпожи Богуцкой".

Скрин видеотрансляции эфира

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший президент Петр Порошенко высказался об уголовных производствах, в которых является фигурантом. Он заявил, что расследования якобы были начаты "по жалобам врагов Украины".

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