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21 сентября • обновлено в 21:41
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"Путч будет!" Порошенко жестко высмеял анонсированный в "Слуге народа" переворот

7.2т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко высмеял фейки о путче, который якобы готовится его командой в декабре. В шутку он подтвердил переворот.

Об этом он сказал в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале". Журналистка попросила Порошенко пояснить распространяемую в СМИ информацию о путче, о котором в личной переписке заявляла нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

Политик ответил с иронией, назвав "слугу" представителем своей команды.

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"Именно так и будет. Наш "представитель" – Лиза Богуцкая – заранее сообщила, когда будет путч. Единственное, что сейчас собирается петиция на сайте Офиса президента, что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь", – ответил народный депутат.

"Путч будет!" Порошенко жестко высмеял анонсированный в "Слуге народа" переворот

Скрин видеотрансляции эфира

Когда Соколова спросила, какая цель переворота, он сказал: "Прошу, не отбирайте хлеб в госпожи Богуцкой".

"Путч будет!" Порошенко жестко высмеял анонсированный в "Слуге народа" переворот

Скрин видеотрансляции эфира

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший президент Петр Порошенко высказался об уголовных производствах, в которых является фигурантом. Он заявил, что расследования якобы были начаты "по жалобам врагов Украины".

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Борова пора на убой.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Так эта анальщица из петехрюниной банды, а я думаю откуда столько мерзости в этом подобии человека.
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Serov Oleg
Serov Oleg
молодчик,боров запойный,верный выбор,с кем рандеву устраивать....
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