''Пусть продаст машины и погасит кредит МВФ'': Арахамия едко ответил на выпад Дубинского

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия предложил коллеге по партии Александру Дубинскому продать свои автомобили, чтобы погасить долги Украины перед МВФ.

Такое заявление нардеп сделал в кулуарах парламента в ответ на реплику Дубинского о зависимости власти от международных кредиторов, передает “Прямой”.

“Господин Дубинский хочет профинансировать транш (МВФ, – ред.) за свой счет. Выглядит так, как будто так. У него автопарк большой, я слышал. Думаю, он продаст машины и даст государству кредит вместо МВФ, и все будет нормально. Я просто жду, когда он продаст свои автомобили, и передаст это на специализированный счет госбюджета, и мы скажем МВФ “до свидания!” – отметил Арахамия.

Александр Дубинский и Давид Арахамия

В свою очередь, Дубинский в соцсети прокомментировал слова Арахамии. “В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?” – написал нардеп в своем Facebook.

Стоит отметить, что ранее Александр Дубинский предложил переименовать партию в “Слугу МВФ”.

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