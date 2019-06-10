"Пусть прибьют свои пасти!" Кошевой "взорвался" из-за людей Порошенко

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой раскритиковал бывшую Администрацию президента Петра Порошенко, посоветовав им "закрыть пасти".

Об этом шоумен рассказал в эфире телеканала "Наш", рассказывая о первых шагах президента Владимира Зеленского на посту главы государства.

"В Зеленском не виделась какая-то неуверенность. Он знал, что все должно быть постепенно и все шаги должны быть взвешены. Я не думаю, что ему было страшно. У него были мысли, как можно быстрее выгнать этих людей с Грушевского (здание АП). Но не буду называть это слово. Ведь они постоянно нас обзывают. Я хочу в Европу, а они не хотят. Они считают, что Зеленский пришел сюда наводить "русский мир". Они же все пишут, что мы подстилки Кремля и еще что-то. Ну пусть прибьют пасти свои, пожалуйста. Потому что они сами связаны с теми, кого они хаят", – рассказал Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Кошевой рассказал о слабой стороне президента Украины Владимира Зеленского, с которым дружит уже долгие годы.

Ранее Кошевой рассказал, как "Квартал 95" будет работать без Зеленского. В случае трудностей , по его словам, коллектив обратится к президенту.

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