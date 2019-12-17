Главная Новости
17 декабря • обновлено в 17:23
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Пусть эта мразь идет в АТО!" Отец Зеленского резко обратился к молодежи

4.9т
Читать материал на украинском

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Семенович признался, что не всегда доволен тем, как его сын справляется со своей должностью.

При этом считает, что украинцы, протестующие против действий главы государства и правительства, должны показывать свое недовольство не под Верховной Радой, а в зоне ООС на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию "Страна".

"Я не уполномочен со своей квалификацией обсуждать некоторые вопросы. То, что понимаю, считаю, нормально. Вот если говорить о "нормандском формате", то, что мог мальчишка, то и сделал. Обсуждать его невозможно", – считает Зеленский-старший.

Новости
Отец – звезда Кривого Рога: как выглядят родители Владимира Зеленского

Александр Зеленский раскритиковал протестующих под Верховной Радой

Александр Зеленский раскритиковал протестующих под Верховной Радой

По его мнению, Зеленский как президент сделал все от него зависящее, в частности "договорился, что стрельбы не будет только в трех зонах".

"А тот сидит, зверюга, который не любит и своих людей, и детей... Зачем война? Можно же прекратить по всей территории огонь, а потом решать по границам. Можно или нет? Так эта ж сволочь не дала", – сказал он, имея в виду главу РФ Путине.

Кроме этого, Александр Семенович считает, что у его сына есть большое желание решить вопрос по Донбассу. Однако украинцы, подчеркнул он, этого неспособны понять.

"Выходят и бе-бе-бе… Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО (зона ООС. – Ред.). Пусть эта мразь, которая выступает, идет в АТО. Молодежь вот эта возле Офиса президента, купленная. Идите воевать, гады, а не там стреляйте. А вы говорите: "Демократия, развод". Идите, защищайте страну, а вы воняете", – разъяренно высказался Зеленский-старший.

Но затем признался, что многих вещей недопонимает, следовательно, не может оценивать объективно все действия своего сына на посту главы Украины.

"Знаю только одно, что намерения у него положительные. Кто-то его обманывает… Он не может все знать. Он президент и должен соблюдать закон, отстаивать страну, любить свою команду, найти министра-технаря, хотя бы полутехнаря, чтобы как-то управлять этими всеми вещами", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец президента Украины Владимира Зеленского резко высказался об украинцах, которые негативно оценивают старания его сына на посту главы государства и заявляют о разочаровании в нем.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Акции протеста в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Акции протеста в Киеве
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
интервью Офис президента
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
114
44
Смешно
6
Интересно
7
Печально
29
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну на счет АТО ,это ты загнул!.Он же в армии не был,а там ущербные не нужны!.Как там у классика?.Жыдок отец,жыдята дети и я жыву жыдом на белом свете!(К евреям это не относится,это ВЕЛИКИЙ НАРОД ,сумевший противостоять,самому РИМУ,во время его пика величия)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
доктор тупин
доктор тупин
Всё верно сказал - путин это сволочь которой своих то не жалко,не то что чужих людей.А те ,кто смутьянит под Радой невольно ,а скорее сознательно,на эту сволочь батрачат.За вражескую пайку терзают свою страну и свой народ!Ганьба,це перешкоджати треба без жодних сумнівів і як наїшвидше.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
это он о сыне так?) самокритично
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги