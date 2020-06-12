Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Пушков объяснил, почему Москва не пригласила на парад Победы 24 июня украинского президента Владимира Зеленского.
Причины российский политик раскрыл в Twitter. Он считает, что в Киеве приглашение не приняли бы.
Политик сказал, что у России якобы не было “ни одного основания" приглашать Зеленского на торжественное мероприятие.
"Были все основания этого не делать”, – написал он.
Пушков добавил, что “приглашение было бы на 100% отклонено”, и это "стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес".
Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль объяснил, почему Зеленского не позвали на парад Победы в Москву.