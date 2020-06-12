Депутат Государственной Думы РФ Алексей Пушков объяснил, почему Москва не пригласила на парад Победы 24 июня украинского президента Владимира Зеленского.

Причины российский политик раскрыл в Twitter. Он считает, что в Киеве приглашение не приняли бы.

Политик сказал, что у России якобы не было “ни одного основания" приглашать Зеленского на торжественное мероприятие.

Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы РИА "Новости"

"Были все основания этого не делать”, – написал он.

Пушков добавил, что “приглашение было бы на 100% отклонено”, и это "стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес".

Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы Twitter Алексея Пушкова

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль объяснил, почему Зеленского не позвали на парад Победы в Москву.