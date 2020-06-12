Депутат Государственной Думы РФ Алексей Пушков объяснил, почему Москва не пригласила на парад Победы 24 июня украинского президента Владимира Зеленского.
Причины российский политик раскрыл в Twitter. Он считает, что в Киеве приглашение не приняли бы.
Политик сказал, что у России якобы не было “ни одного основания" приглашать Зеленского на торжественное мероприятие.
Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
РИА "Новости"
"Были все основания этого не делать”, – написал он.
Пушков добавил, что “приглашение было бы на 100% отклонено”, и это "стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес".
Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
Twitter Алексея Пушкова
Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль объяснил, почему Зеленского не позвали на парад Победы в Москву.
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