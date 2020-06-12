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12 июня • обновлено в 10:09
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Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

1.8т
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Депутат Государственной Думы РФ Алексей Пушков объяснил, почему Москва не пригласила на парад Победы 24 июня украинского президента Владимира Зеленского.

Причины российский политик раскрыл в Twitter. Он считает, что в Киеве приглашение не приняли бы.

Политик сказал, что у России якобы не было “ни одного основания" приглашать Зеленского на торжественное мероприятие.

Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

РИА "Новости"

"Были все основания этого не делать”, – написал он.

Пушков добавил, что “приглашение было бы на 100% отклонено”, и это "стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес".

Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

Twitter Алексея Пушкова

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль объяснил, почему Зеленского не позвали на парад Победы в Москву.

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Тема
Вторая мировая война
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Пушков
Место
Россия
Теги
политика СНГ
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