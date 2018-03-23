"Пуля-дура" и "Надька-фугас: интересные факты из жизни Савченко

Внефракционный нардеп Надежда Савченко, которую задержала Служба безопасности Украины, прошла путь от войны в Ираке до плена в России, а теперь еще и до обвинений в подготовке госпереворота.

В 23 года она попала на войну в Ираке – с тех пор и началась ее воинственная жизнь, говорится в сюжете ТСН.

Тогда, 14 лет назад, ее в кругах армейцев знали по кличке "Пуля". Савченко в группе миротворцев принимала участие в событиях в Ираке.

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"Прозвище "Пуля" мне дал комбат 13-го отдельного батальона 95-й бригады в Житомире. Не знаю, чего меня так назвали, но здесь ребята уже сменили на "Фугас". Получилось Надька-фугас, а там было Пуля-дура", - говорила тогда Савченко.

В 2005 году она вернулась в Украину и поступила в Харьковский университет воздушных сил. Дважды Савченко оттуда отчисляли с формулировкой "непригодна к полетам". Надежда возобновлялась и в итоге стала штурманом вертолета МИ-24. Летчицей сама себя она назвала уже впоследствии.

"Возможно, просто любишь атмосферу, возможно, саму ситуацию, возможно, армия – это твое, твоя работа", - говорила она.

Во время Революции Достоинства в объективы камер Надежда Савченко попала в столкновениях на Грушевского, когда уговаривала протестующих отойти и объясняла, что силовики действуют по приказу.

Уже на фронте, взяв отпуск в ВСУ, Савченко оказалась в составе батальона "Айдар".

17 июня 2014 года вместе с группой добровольцев она из городка Счастье отправилась в сторону Луганска.

"Пошли за водкой к гольф-клубу, не зная, то наша территория или не наша. И через то попали все", - считает десантник 80-й бригады Николай Патрощук. Он вспоминает, что его вместе с сослуживцами отправили на помощь отряду Савченко, и в том бою подразделение потеряло бойцов, а сама Савченко попала в руки боевиков из-за собственной небрежности.

"Она выбежала на другую сторону дороги. Там чеченец дал прикладом по затылку и забрал ее в плен", - утверждает участник событий. "Она вышла на дорогу, на перекресток, где происходила перестрелка. Со стороны безопасности это было бессмысленно. Ведется двусторонняя стрельба, и выйти посередине, говорить по телефону... В итоге сама была ранена", - говорит заместитель командира батальона 80-й десантно-штурмовой бригады Иван Венгрин.

Как сообщал "Обозреватель", в четверг, 22 марта, в Верховной Раде решилась судьба внефракционного народного депутата Надежды Савченко: парламентарии дали согласие на привлечение ее к ответственности, задержание и арест.

После этого Савченко задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады. По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы. В ГПУ намерены просить суд избрать меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог.

Позже в присутствии адвоката генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение Савченко.