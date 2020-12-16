Публикация НАБУ фейкового разговора свидетельствует о его профнепригодности, – адвокат

Опубликованный Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) разговор якобы представителя компании ДТЭК, который никоим образом не относится к делу "Роттердам плюс", свидетельствует об окончательной деградации профессиональных качеств этого органа государственной власти.

Об этом адвокат по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль сказала в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Распечатка якобы разговора одного из сотрудников ДТЭК, которая сегодня была распространена через официальные каналы коммуникации НАБУ с целью давления на суд и органы прокуратуры в деле "Роттердам плюс", при этом не имеющая ни малейшего отношения к этому делу, свидетельствует об окончательной деградации этого органа государственной власти и потере остатков его репутации. По сути, этим действием детективы подписались под собственной профнепригодностью", – сообщила адвокат.

Она подчернила, что публикация случайного "разговора", который даже теоретически не может относиться к делу "Роттердам плюс", лишь в очередной раз подтвердила отсутствие у следствия юридических аргументов, которые поставили бы под сомнение законность и обоснованность формулы "Роттердам плюс".

"К сожалению, вместо качественной юридической работы в исполнении детективов НАБУ мы наблюдаем грязные пиар-атаки на компанию для ее публичной дискредитации. Подобные действия недопустимы в цивилизованных странах и должны получать жесткую реакцию со стороны правоохранительных органов", – добавила адвокат.

Дригваль отметила, что за почти четыре года досудебного расследования НАБУ не смогло установить ни единого доказательства причинения вреда формулой "Роттердам плюс", из-за чего дело было закрыто.

"Наоборот, юридическая и экономическая обоснованность и законность формулы "Роттердам плюс" были признаны комплексными экспертизами и десятками исследований украинских и международных институтов", – подытожила адвокат.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.