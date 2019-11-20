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20 ноября • обновлено в 20:52
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Публичный "баттл" Зеленского и Тимошенко: президенту указали на грубые ошибки

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский, ввязавшись в скандал с лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко, нанес удар по своей репутации и добавил голосов оппонентке.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он объяснил, какие ошибки допустил глава государства.

Тизенгаузен отметил, что слова Тимошенко о переговорах с президентом по кадровым вопросам, на которые "отрефлексировал" Зеленский, не содержат ничего обидного.

"Никто бы не обратил внимания. Я не понимаю, почему Зеленский так завелся. Кроме того, он вышел с сальной шуточкой по поводу фигуры... Сексизм или буллинг – чего здесь больше? Правильная реакция Зеленского была бы – друзья, написал этот пост не я, а моя пресс-служба. Этот человек здесь и сейчас будет уволен, потому что оскорбление и так далее. Юлия Владимировна, приношу свои извинения. Вот как должно было быть. Ты же президент страны!" – подчеркнул эксперт.

"Если смеяться – тот полный, этот маленького роста, с не таким голосом – шутка про внешность ниже плинтуса. Если Зеленский думал, что она так хитро завуалирована, то он сильно ошибается. Победила Юлия Владимировна. Во-первых, она достойно ответила, во-вторых, даже те, кто симпатизирует Зеленскому, не поняли этой шутки", – считает он.

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Тизенгаузен также обратил внимание на слова Зеленского, что Тимошенко не дают "сладенького" – постов во власти.

"Он говорит – мы так не работаем, время договорняков закончилось. Он говорит это не в то время, когда она приезжала в Офис президента что-то там просить. Он это говорит после того, как она ушла в оппозицию. И это тоже не очень хорошо", – подчеркнул эксперт.

"Мне кажется, тут Зеленский хорошо подыграл Юлии Владимировне, чтобы она формировалась как жесткий оппозиционер. Как только она уходит в оппозицию, он ее еще и унижает. И здесь начинает к ней электоральная пыль присоединяться… Когда у "Слуги народа" будет падать рейтинг, эти проценты должны куда-то перетекать. Сейчас за эти утекающие проценты начинают бороться все", – заключил он.

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gazeta.ru

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Персоны
Борис Тизенгаузен Юлия Тимошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Мочи Юля их всех ,как Вова Путин ,их кумир говорил,в сортире.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"..Если смеяться – тот полный, этот маленького роста, с не таким голосом – шутка про внешность ниже плинтуса..." - странные люди, эти аналитики. Так он НА ЭТОМ прошел в президенты. Это НРАВИТСЯ его избирателям, потому что они ПОТЕРЯЛИ НРАВЫ.
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