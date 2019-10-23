Публично! Озвучено дерзкое требование Трампа к Зеленскому

Глава США Дональд Трамп требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о начале расследования дела против компании Burisma, а также возможного вмешательства Украины в выборы в США 2016 году.

В обмен Трамп обещал помощь Украине в сфере безопасности. Об этом заявил временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Палате представителей, передает CNN.

Дипломат сообщил о своем телефонном разговоре с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом в сентябре, который рассказал, что Трамп хочет, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании.

От этого зависело, состоится ли встреча Зеленского и Трампа.

"Посол Сондланд сказал, что на самом деле "все зависело от такого объявления, включая помощь по безопасности", – подчеркнул дипломат.

Тейлор также выражал обеспокоенность в связи с телефонным разговором между американским лидером и Зеленским.

"Посол Болтон выступал против телефонного разговора между президентом Зеленским и президентом Трампом из опасения, что "это будет катастрофой", – заявил Тейлор.

Он также написал письмо государственному секретарю Майку Помпео.

"Я написал и передал такое письмо 29 августа, описывая "нелепость", которую я видел в отказе от военной помощи Украине в то время, когда боевые действия еще были активными на востоке, и когда Россия внимательно следила за тем, чтобы оценить уровень американской поддержки украинского правительства", – сказал Тейлор.

Он подчеркнул, что не будет защищать такую политику.

Пресс-секретарь администрации президента США Стефани Гришем отреагировала на показания временного Тейлора, заявив, что Трамп не хотел ничего плохого.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная грязная кампания со стороны левых законодателей и бюрократов, которые ведут войну с Конституцией", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какова вероятность снятия Трампа с поста президента США и как скандал отразится на Украине – читайте в нашем материале.

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