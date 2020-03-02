Пташник предложила провести дебаты между кандидатами на выборы в Харьковской области

Теледебаты между кандидатами в депутаты по 179 округу в Харьковской области позволят избирателям сделать осознанный выбор, а не голосовать за "кота в мешке".

Такое заявление сделала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в комментарии журналистам. Она напомнила, что команду "ЕС" на этом округе будет представлять кандидат Виктория Пташник.

По слова Геращенко, Пташник пожаловалась, что власти запрещают ее встречи с избирателями, поэтому предложила провести теледебаты между кандидатами.

Виктория Пташник Facebook / Victoria Ptashnyk

"Мы еще раз хотим озвучить предложение госпожи Виктории Пташник своим конкуренткам – выйти на теледебаты, чтобы избиратели услышали, как эти кандидаты в Верховную Раду собираются голосовать за закон о рынке земли, как они собираются поддерживать те или иные законы, касающиеся экономики, как они разбираются в проблемах округа", – подчеркнула Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, от партии "Европейская солидарность" в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области будет баллотироваться нардеп 8-го созыва Виктория Пташник.

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