Пташник объяснила, почему идет на выборы от "ЕС"

Кандидат на выборы по 179 округу в Харьковской области Виктория Пташник рассказала, что решила баллотироваться именно от партии "Европейская солидарность", потому что ее представители – борцы за государственность.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Высокий замок", отметив, что сегодня именно она является единственным кандидатом от демократических проукраинских сил.

"Что касается "Европейской солидарности", то это люди, которые понимают, что такое государственность и борются сейчас за то, чтобы мы эту государственность не потеряли. Поэтому, когда мне предложили присоединиться к команде "ЕС", согласилась. На сегодня я являюсь единым кандидатом на выборах от демократических проукраинских сил", – отметила Птичник.

Виктория Пташник Facebook / Victoria Ptashnyk

Кандидат также рассказала, что решила идти на выборы, поскольку имеет профессию юриста и понимает, как должен работать парламент.

"То, что сейчас там происходит, это уничтожение парламентаризма. Никакого парламента на самом деле нет, дискуссии не происходят из-за того, что там есть монобольшинство. Народные депутаты абсолютно не самостоятельны, они даже не обсуждают законодательные инициативы, не понимают то, за что голосуют .

Уже не говорю о тех историях, когда премьер-министр подает заявления об отставке не в парламент, как это предусмотрено Конституцией, а президенту. Парламент непрофессиональный. Народными депутатами должны быть в подавляющем большинстве юристы. Именно они должны писать законы, а не фотографы", – подчеркнула Птичник.

Как сообщал OBOZREVATEL, от партии "Европейская солидарность" в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области будет баллотироваться нардеп 8-го созыва Виктория Пташник.

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