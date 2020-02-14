Пташник будет баллотироваться в Раду от партии Порошенко

От партии "Европейская солидарность" в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области будет баллотироваться нардеп 8-го созыва Виктория Пташник.

Об этом сообщила народный депутат фракции Ирина Фриз на своей странице в Facebook. Она отметила, что после подачи документов в ЦИК Пташник заявила, что команда "Европейской солидарности" систематически отстаивает национальные интересы Украины и именно поэтому она выбрала эту команду.

"Я не могу спокойно наблюдать, как шаг за шагом сдают интересы государства, как разрушаются государственные институты, как Украина ослабляет свои позиции на международной арене. Уверена, что сейчас парламенту, как никогда, нужна настоящая проукраинская оппозиция, способная конструктивно контролировать власть, защитить государственность Украины и бороться с несправедливостью! Поэтому я иду на довыборы в Верховную Раду Украины по 179 избирательному округу (Харьковская область) вместе с командой "Европейская солидарность", которые состоятся 15 марта", – заявила Пташник.

Виктория Пташник будет баллотироваться в Раду от "Европейской солидарности" eurosolidarity.org

Также Фриз добавила, что политсила поддерживает кандидата, как человека, который всегда отстаивал государственную позицию.

"Для нашей команды это очень важно, ведь именно такие политики как Виктория искренне всегда отстаивали идеалы и ценности верховенства права, свободы граждан, европейский и евроатлантический вектор развития Украины", – отметила парламентарий.

Facebook / Ирина Фриз

Facebook / Ирина Фриз

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг партии "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, после выборов в Верховную Раду возрос в полтора раза.

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