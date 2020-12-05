Психолог оценила обращение Зеленского к украинцам и указала на слабые места

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует свою слабость и уязвимость, из-за чего иногда его поведение выглядит странным.

Об этом в субботу, 5 декабря, на своей странице в Facebook написала политический психолог Светлана Чунихина. Свою оценку специалист дала, исходя из анализа видеообращения президента, обнародованного накануне.

В частности, психолог отметила, что в этом видео Зеленского "швыряет от презрения к заискиванию и обратно". Так, он начал речь сравнением СМИ с бабушками на скамейке, чем "оскорбил и тех, и других", а затем стал говорить о счастье в непосредственном общении с народом.

Также она обратила внимание на то, что президент принялся критиковать парламент, пошутив о потерявшей голову Раде (в связи с болезнью спикера), после чего перешел к благодарностям народным депутатам.

Из всего этого следует один вывод, считает Чунихина: "Президент чувствует, что он уязвим, что его окружают враги, которых то ли мочить надо (сарказм – это агрессия), то ли ублажать из последних сил, чтоб сменили гнев на милость. Это значит, что Зеленский слаб и ему не на что опереться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента прошла закрытая встреча с блогерами, которые пишут о национальной безопасности и обороне.