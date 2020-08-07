Психоаналитик посоветовала Кравчуку "не ходить в плохие места"

Главе украинской делегации Трехсторонней контактной группы, первому президенту Украины Леониду Кравчуку следует тщательнее подходить к вопросу участия в телеэфирах, в том числе на российских пропагандистских каналах.

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказала психоаналитик Елена Рыхальская. "Ну не ходите в плохие места! Даже Псалтырь говорит о том, что не общайтесь с людьми, которые совершают грехи. Потому что мы сразу будете идентифицированы с этим", – завила она в контексте участия Кравчука в программе "60 минут" на канале "Россия".

"Не обвиняю, но просто нужно понимать, куда ты идешь. Они сначала его послушали, потом выключили и стали по очереди обвинять. Это было достаточно неловко", – заметила психоаналитик.

Она порекомендовала первому президенту "отдавать себе отчет: либо ты хочешь везде пиариться, либо, как минимум, анализировать формат, в который ты идешь".

Рыхальская также обратила внимание на то, что, если главе ТКГ "чуть-чуть не хватает материала", ему необходимо привлекать "достойных советников, которые в разных моментах могут дать нужную информацию".

Как писал OBOZREVATEL, в эфире пропагандисткой программы "60 минут" первый президент Украины, новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пригласил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву в Киев.