Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снова отличился странным поведением в Верховной Раде Украины.

На заседании в четверг, 14 ноября, он стоял возле трибуны и эмоционально что-то рассказывал, размахивая руками.

Видео с нардепом снял парламентский фотограф Ян Доброносов и опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Илья Кива скриншот

В сети пользователи обеспокоились его психическим состоянием. Другие предположили, что он дает комментарий одному из телеканалов.

"Психиатра в студию", "Илья Владимирович, вы дружите с головой?", "Генеральная репетиция перед выступлением за трибуной", "Палата #6", "Он комментарий дает телеканалу ZIK. У него гарнитура в ухе", - отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива ранее попался на "рукоблудии" в зале Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как он разговаривал по телефону, а затем принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!