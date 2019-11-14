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14 ноября • обновлено в 14:09
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"Психиатра в студию!" Киву снова засекли за странным занятием в Раде. Видео

10.5т
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снова отличился странным поведением в Верховной Раде Украины.

На заседании в четверг, 14 ноября, он стоял возле трибуны и эмоционально что-то рассказывал, размахивая руками.

Видео с нардепом снял парламентский фотограф Ян Доброносов и опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Илья Кива

Илья Кива

скриншот

В сети пользователи обеспокоились его психическим состоянием. Другие предположили, что он дает комментарий одному из телеканалов.

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"Психиатра в студию", "Илья Владимирович, вы дружите с головой?", "Генеральная репетиция перед выступлением за трибуной", "Палата #6", "Он комментарий дает телеканалу ZIK. У него гарнитура в ухе", - отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Персона
Илья Кива
Место
Украина
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Комментарии
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
"и эмоционально что-то рассказывал"... Обоз, cранцы у вас "мозг" окончательно отключили, и слышать?)))
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Pollak John
Pollak John
он по телефону чирикает , что тут непонятно ?
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a alexeyon
a alexeyon
в партии медведчука "за жизнь" все такие..
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