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Прямые переговоры Зеленского с Путиным: в МИД сделали ставку на Донбасс

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Прямые переговоры президентов Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным могут стать тем рискованным элементом, который дасть толчок в разрешении ситуации на Донбассе.

Такое мнение высказала в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. "Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", - пояснила дипломат.

По ее мнению, Зеленский использует новый подход к решению конфликта.

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Зеленский постоянно призывает Путина к переговорам

Зеленский постоянно призывает Путина к переговорам

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", - сказала Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский уже много раз говорил, что готов к беседе с российским президентом. К примеру, вначале августа текущего года он призвал Путина к срочным переговорам после убийства на Донбассе четырех бойцов ВСУ.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов стать посредником между Путиным и Зеленским.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского меняет моряков которых должны выпустить бесплатно на росийских террористов убийц
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