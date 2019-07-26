"Прямой путь к диктатуре!" Кириленко раскритиковал монобольшинство "Слуги народа" в ВРУ

Монополия на власть в новом парламенте, правительстве и контроль над правоохранительными органами – это путь к диктатуре.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

Он отметил, что никакую из форм диктатуры украинцы не любят.

Вячеслав Кириленко Прямий

"Монобольшинство в парламенте, однопартийное правительство и контроль над всеми правоохранительными органами – это и есть монополия на власть. А монополия на власть, это, как правило, прямой путь к диктатуре. А диктатура бывает в разных формах. Но любую из этих форм украинцы не любят. Уже проверено", – написал Кириленко.

Монобольшинство в парламенте, однопартийное правительство и контроль над всеми правоохранительными органами -это и есть монополия на власть. А монополия на власть, это, как правило, прямой путь к диктатуре. А диктатура бывает в разных формах. Но любую из этих форм украинцы не любят. уже проверено - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 26 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что не участвовал в согласовании кандидатур новых председателей областных государственных администраций. По его словам, к этим претендентам есть серьезные вопросы, поэтому ответственность за их назначение действующему правительству не стоит брать.

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