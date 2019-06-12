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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"Прямо сейчас!" Вакарчук поддержал идею Зеленского о выборах

5.9тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что поддерживает проведение в Украине внеочередных выборов в Верховную Раду 2019.

"Еще три месяца старой Верховной Рады — это еще три месяца жизни по старым правилам. Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас. Изменим Верховную Раду — изменим жизнь каждого украинца", – цитирует его слова пресс-служба политсилы.

При этом Вакарчук подтвердил, что "Голос" выполнит любое решение Конституционного суда относительно того, был ли законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

  • Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

  • Конституционный Суд Украины может отменить решение о проведении внеочередных парламентских выборов до 5 июля.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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Тарасова Люба
Тарасова Люба
Cпaсибo тoмy, ктo покaзал мне этот сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/3otczk Просто пpoйдя oпрос пoлучилa пoчти полyгодовую зaрплaтy)) Пoльзуйтecь, покa еще еcть возможнocть=)
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Серебрякова Анна
Серебрякова Анна
Спаси6o тому, ктo показaл мне этoт чyдо-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/pgchz1f Пpocто пpойдя пpоcтoй oпрос получилa пoчти полугодовyю заpплaтy)) Пoльзyйтecь, пoкa eще есть возможнocть=)
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