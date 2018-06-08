"Белый и пушистый": российский политик назвал страхи Путина

Время проведения Чемпионата мира по футболу в России является удобным моментом для решении проблем на Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин может побояться продолжать наступление из-за возможных санкций. Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал российский предприниматель и политик Константин Боровой.

"Я бы поддержал какую-то активность правительства Украины по освобождению Донбасса. Видимо, множество граждан Украины этого хотели бы, потому что состояние войны наносит ущерб и экономике, и политической системе страны. И этот абсцесс нужно каким-то образом ликвидировать. Этого очень боится Путин", ― написал он.

По словам Борового, несмотря на то, что у западных границ сосредоточено большое количество российских войск, Путина "сдерживает желание выглядеть таким белым и пушистым".

"Сейчас для него главная проблема ― это проблема связи или ослабления санкций. В случае, если проявится военная агрессивность России, этим планам придет конец", ― подвел итоги Константин Боровой.