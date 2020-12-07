Прозрачность работы местной власти станет приоритетом для депутатов от 'Голоса', – Кира Рудик

Фракция политической партии "Голос" внесла в Верховную Раду законопроекты, которые вводят требования к прозрачности в работе местной власти.

Об этом на своей странице в Facebook написала лидер политсилы Кира Рудик. Нардеп отметила, что открытость и подотчетность станут приоритетом для депутатов "Голоса" в общинах.

По словам политика, децентрализация государственных финансов открыла новые возможности для местных советов, но одновременно создала риски "децентрализации" коррупции – некоторые горсоветы не публикуют даже окончательный текст своих постановлений. По убеждению Рудик, это подрывает доверие людей к местному самоуправлению.

"Полная прозрачность в работе власти на местах – это единственное, что может свести коррупционные риски на нет. И именно открытостью и прозрачностью своей работы новоизбранные депутаты могут продемонстрировать украинцам, чем будут качественно отличаться от своих предшественников", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Верховная Рада приняла законопроект о создании и реорганизации районных государственных администраций и передачу имущества в связи с образованием и ликвидацией районов.