"Прозрачно и демократично": Порошенко похвалили за честные выборы и пригласили на YES

Президент Украины Петр Порошенко встретился с членами правления конференции Ялтинская европейская стратегия (YES).

Все присутствующие отметили проведения честных и прозрачных президентских выборов и уже пригласили главу государства принять участие в сентябрьской сессии YES, передает сайт президента.

"Эти выборы являются жизненно важными для нашей страны. Украина борется за свой суверенитет и независимость в условиях российской агрессии и вмешательства государства-агрессора в ход избирательной кампании", — отметил Петр Порошенко. Он подчеркнул, что критически важным является продолжение реформ на пути к полноценному членству в НАТО и будущего членства в Европейском Союзе.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал о высоком уровне демократии, которую продемонстрировала Украина на выборах президента и поздравил главу украинского государства с успешным внедрением реформ в нашей стране.

Петр Порошенко встретился с членами правления YES www.president.gov.ua

"Я хочу поздравить со свободными и честными выборами, которые являются чрезвычайно важным для уважения Украины в мире. Но я также хочу поздравить Вас, господин президент, с реформами, которые были внедрены в течение последних четырех-пяти лет. Нам надо четко осознать, что Украина достигла в реформах гораздо большего за последние годы, чем за всю свою историю независимости", — подчеркнул Андерс Фог Расмуссен и выразил надежду, что президент продолжит свой путь реформ для присоединения Украины к НАТО и ЕС.

В свою очередь, премьер-министр Швеции (1991-1994) и министр иностранных дел Швеции (2006-2014) Карл Бильдт отметил высокий уровень организации избирательного процесса и поздравил президента Украины с демократическими выборами, первый тур которых состоялся 31 марта текущего года.

"Я хочу поздравить вас в двух моментах. Эти выборы были честные и абсолютно свободные. Мы хорошо помним времена, пять лет назад, когда Украина была близка к политическому, военному и финансовому коллапсу", — отметил Карл Бильдт. По его словам, об этом свидетельствуют все международные наблюдатели, которые наблюдали за первым туром президентских выборов в Украине.

Президент Украины подчеркнул, что несмотря на постоянное агрессивное вмешательство России, Украине удалось обеспечить честные выборы без российских наблюдателей, которые "обычно готовят свои отчеты еще до дня голосования".

Стороны также обсудили важность выборов в Украине для всего европейского континента, его безопасности и развития. Отдельно обсуждались вопросы координации совместных действий по противодействию российскому вмешательству в избирательный процесс в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт рассказал, как результаты президентских выборов в Украине 31 марта восприняли в мире.

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