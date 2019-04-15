ProZorro и ноу-хау с НДС: Порошенко заявил о рывке Украины в борьбе с коррупцией

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что согласен с претензиями общества относительно необходимости более жесткой борьбы с коррупцией. Вместе с тем, он подчеркнул, что государство все равно достигло значительного прогресса в этой сфере.

Об этом президент рассказал во время встречи с представителями бизнеса 15 апреля, сообщает "Украинская правда".

"Я понимаю, что наибольшие упреки к власти как раз касаются проблем борьбы с коррупцией. И я согласен в справедливости такой критики. Но тем не менее, за последние пять лет в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Украина поднялась со 145 на 120 место. Это немного, но это впервые был продемонстрирован прогресс, хотя и свидетельствует, что нам есть над чем работать", — отметил Порошенко.

Петр Порошенко

Он добавил, что международные эксперты отмечают систему открытых государственных закупок ProZorro. Она, по словам Порошенко, за четыре года позволила государству сэкономить 75 млрд грн на уменьшении коррупции в госзакупках.

Также президент считает, что прогресс в борьбе с коррупцией обеспечивает система автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, которая работает впервые за годы независимости Украины.

"А напомнить, какие были долги по возмещению НДС четыре года назад? Почти 30 миллиардов", — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что сейчас такой проблемы почти не существует и имеются лишь единичные случаи, которые не носят системного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что итоги первого тура выборов свидетельствуют о том, что украинцы не будут терпеть дальше коррупцию и нынешний уровень жизни в стране.

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