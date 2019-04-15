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ProZorro и ноу-хау с НДС: Порошенко заявил о рывке Украины в борьбе с коррупцией

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Президент Украины Петр Порошенко отметил, что согласен с претензиями общества относительно необходимости более жесткой борьбы с коррупцией. Вместе с тем, он подчеркнул, что государство все равно достигло значительного прогресса в этой сфере.

Об этом президент рассказал во время встречи с представителями бизнеса 15 апреля, сообщает "Украинская правда".

"Я понимаю, что наибольшие упреки к власти как раз касаются проблем борьбы с коррупцией. И я согласен в справедливости такой критики. Но тем не менее, за последние пять лет в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Украина поднялась со 145 на 120 место. Это немного, но это впервые был продемонстрирован прогресс, хотя и свидетельствует, что нам есть над чем работать", — отметил Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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Он добавил, что международные эксперты отмечают систему открытых государственных закупок ProZorro. Она, по словам Порошенко, за четыре года позволила государству сэкономить 75 млрд грн на уменьшении коррупции в госзакупках.

Также президент считает, что прогресс в борьбе с коррупцией обеспечивает система автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, которая работает впервые за годы независимости Украины.

"А напомнить, какие были долги по возмещению НДС четыре года назад? Почти 30 миллиардов", — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что сейчас такой проблемы почти не существует и имеются лишь единичные случаи, которые не носят системного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что итоги первого тура выборов свидетельствуют о том, что украинцы не будут терпеть дальше коррупцию и нынешний уровень жизни в стране.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Schuck Paula
Schuck Paula
Я залишила останню роботу і почала працювати в Інтернеті два місяці. Я виграв $ 29463 для керування веб-сторінками. Як? Я працюю в Інтернеті! Моя стара робота зробила мене нещасним. Тепер я можу сказати, що моє життя жахливо змінилося на краще !. Просто відкрийте посилання на цьому сайті та відвідайте картки тощо на д0машніхх нoсіях i більшe карт для більш дoкладнoї інфoрмації. ....... >>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ну тепер заживемо!Все буде ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
ПАРАШОБОТАМ НЕ ЧИТАТЬ,БО ПУКАНИ МОЖУТЬ НЕ ВИТРИМАТЬ!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У кого еще поклянчить, подадут на второй срок?!))
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