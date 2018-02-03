"Проявляйте уважение": Украина жестко напомнила соседу, чей Крым

Посольство Украины в Кишиневе призвало средства массовой информации Молдовы не называть аннексированный Крым "российской" или "спорной" территорией.

Об этом сказано в соответствующем заявлении, направленном Координационному совету по телевидению и радио Молдовы.

Дипломаты напомнили, что мировое сообщество и украинское законодательство определяет Крым оккупированной территорией Украины.

"Весь цивилизованный мир ввел санкции против России в качестве наказания за аннексию Крыма, суверенной части Украины. Крым не является территорией России, ни "спорной территорией". Автономная Республика Крым и город Севастополь являются территориями Украины, которые временно оккупированы Российской Федерацией", - сказано в сообщении.

Посольство также напомнило о резолюции Генассамблеи ООН, принятой 27 марта 2014 года, "О территориальной целостности Украины", а также о резолюциях 2017 года "О ситуации в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

"Украина рассчитывает на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права... Крым - это Украина" - заключили дипломаты.

Как сообщал "Обозреватель",