''Провоцировали Гитлера?'' Между Украиной и Чехией разгорелся громкий скандал

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис резко отреагировал на заявление экс-президента Чехии Вацлава Клауса относительно "провокаций Украины против России".

В ответ на заявление экс-лидера Чехии о том, что президент РФ Владимир Путин действует "осторожно и трезво", дипломат в своем Twitter задал ему вопрос, провоцировала ли Чехословакия в 1938 году Адольфа Гитлера.

"После интервью с Вацлавом Класуом на телеканале Prima у меня возник один вопрос: согласен ли он с утверждением, что Чехословакия спровоцировала "осторожного и трезвого мыслителя Гитлера?" — написал Перебыйнис.

Владимир Путин и Вацлав Клаус kremlin.ru

Вацлав Клаус и Владимир Путин kremlin.ru

Вацлав Клаус — второй президент Чехии, занимавший этот пост с 2003 по 2013 года. Освободился от полномочий после того, как народ объявил ему импичмент за три дня до истечения срока его президентства. Клауса обвиняли в нарушении конституции, однако Конституционный суд оправдал его в связи с уходом с поста.

Po dnešním rozhovoru Václava Klause v televizi Prima bych na něj měl jedinou otázku: znamená jeho vyjádření o Ukrajině souhlas s těmi, kdo si myslel, že to v roce 1938 bylo právě Československo, kdo vyprovokoval "opatrně a střízlivě" uvažujícího Hitlera? — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 6 января 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в 2015 году Клаус заявил, что оккупация Крыма Россией — это "естественная реакция на смену власти". Также он сказал, что эта территория всегда была российской, а не украинской.

Известный своими ярыми евроскептическими взглядами, Клаус нашел пояснение всем проблемам Украины во "внутреннем кризисе".