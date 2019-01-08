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''Провоцировали Гитлера?'' Между Украиной и Чехией разгорелся громкий скандал

10.9тЧитать материал на украинском

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис резко отреагировал на заявление экс-президента Чехии Вацлава Клауса относительно "провокаций Украины против России".

В ответ на заявление экс-лидера Чехии о том, что президент РФ Владимир Путин действует "осторожно и трезво", дипломат в своем Twitter задал ему вопрос, провоцировала ли Чехословакия в 1938 году Адольфа Гитлера.

"После интервью с Вацлавом Класуом на телеканале Prima у меня возник один вопрос: согласен ли он с утверждением, что Чехословакия спровоцировала "осторожного и трезвого мыслителя Гитлера?" — написал Перебыйнис.

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Владимир Путин и Вацлав Клаус

Владимир Путин и Вацлав Клаус

kremlin.ru

Вацлав Клаус и Владимир Путин

Вацлав Клаус и Владимир Путин

kremlin.ru

Вацлав Клаус — второй президент Чехии, занимавший этот пост с 2003 по 2013 года. Освободился от полномочий после того, как народ объявил ему импичмент за три дня до истечения срока его президентства. Клауса обвиняли в нарушении конституции, однако Конституционный суд оправдал его в связи с уходом с поста.

Как писал OBOZREVATEL, в 2015 году Клаус заявил, что оккупация Крыма Россией — это "естественная реакция на смену власти". Также он сказал, что эта территория всегда была российской, а не украинской.

Известный своими ярыми евроскептическими взглядами, Клаус нашел пояснение всем проблемам Украины во "внутреннем кризисе".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Kolomiyets Anna
Kolomiyets Anna
Это как обращать внимание на заявления выжившего из ума Горбачева... старость - время деменции. Но Перебийнис правильно отреагировал. А еще Прага в 1968 году спровоцировала "добрый и миролюбивый! советский союз... Ватная болезнь не имеет границ, увы. В Италии есть поговорка: мать идиота всегда беременна... Привет Клаусу!((
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Kolomiyets Anna, вы уже сказали американцам спасибо за майдан?
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Странно, что мадовошечная нация, которая, сколько существует, столько капитулировала перед любым агрессором без попытки сопротивления, пытается другим давать оценку. Ну, за рашкоденежку - можно...
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Stepanchenko Bander, Ты лапти с косовороткой не далеко убрал?Скоро,возможно,опять переобуваться придётся.
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Stepanchenko Bander, И это говорит шумер, воены которого с обосранными шароварами без ЕДИНОГО выстрела сбежали из Крыма, и которых трактористы и таксисты поставили в позу рака!)))))
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Krawchenko Viktor
Krawchenko Viktor
Це той, що протокольну авторучку в Чілі вкрав? А теперішній, Земан, грішить алкоголем до падіння на публіці. Моральні?
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