Официальную страницу Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ" атаковали провластные боты с целью удалить информацию о катастрофическом состоянии борьбы с коронавирусом в Одессе. В частности, о намерении МОЗ разместить больных COVID-19 в полуразрушенном спорткомплексе "Олимпиец", где не работает вентиляция, грибок на стенах и низкая температура только ухудшат состояние пациентов. Несмотря на усилия властей скрыть правду, "ЗА БУДУЩЕЕ" и дальше будет информировать людей о реальном положении дел и добьется смены власти дилетантов на профессионалов.

Об этом заявила лидер Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

"Против Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ" была задействована вся ботоферма действующей власти после того, как мы разместили на нашей официальной странице информацию о реальном состоянии дел в Одессе. Там в недоремонтованом спортивном комплексе "Олимпиец" собираются размещать больных COVID-19. Сегодня там продолжается капитальный ремонт, который еще далек к завершению. Преобразование спорткомплекса в госпиталь – это приговор сотням инфицированных коронавирусом, которые туда могут попасть. Во-первых, в "Олимпийце" за недостаточной мощности электротока не работает система вентиляции, что критически важно для лечения. Во-вторых, зимой там сплошные сквозняки и температура внутри помещения не поднимается выше 10 градусов. Включить кондиционеры на обогрев здесь невозможно. Пациенты просто будут замерзать на кроватях во время такого "лечения". В-третьих, на стенах грибок, старая штукатурка просто сыплется на голову, нет воды, не соблюдены элементарные нормы противопожарной безопасности", – заявила Ирина Суслова.

Она выразила убеждение, что такие действия не помогут власти скрыть правду.

"Они могут хоть каждый день натравливать на нас своих ботов, но "ЗА МАЙБУТНЄ" всеми возможными способами донесет до людей правдивую информацию. А правда заключается в том, что власть – это непрофессиональные дилетанты и банкроты, которые провалили борьбу с коронавирусом, и тысячам украинцев придется заплатить за это своим здоровьем, а некоторым даже жизнью. Единственный правильный вывод – власть надо менять, сначала на местах, а затем и в центре. 25 октября мы начнем эти изменения!", – убеждена Ирина Суслова.