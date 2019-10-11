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11 октября • обновлено в 13:19
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Проверят на полиграфе: в Офисе генпрокурора задумали нововведение

1.2т Читать материал на украинском

Теперь все кандидаты на административные должности в Офисе генерального прокурора Украины будут проходить проверку на полиграфе.

Соответствующий указ Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро оказался в распоряжении редакции OBOZREVATEL. Согласно ему, для этого утверждена специальная инструкция. Проводить проверку будут полиграфологи НАБУ.

"Утвердить Инструкцию по организации и проведению полиграфологами НАБУ психофизиологического исследования с применением полиграфа кандидатов на административные должности в Офис генерального прокурора Украины", – говорится в документе.

Офис генпрокурора Украины

Офис генпрокурора Украины

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Рябошапка экстренно собирает прокуроров: что произошло
Указ о проверках на полиграфе

Указ о проверках на полиграфе

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября подписал закон о создании Офиса генпрокурора.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка детально объяснил суть и ключевые задания реформы прокуратуры.

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Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Национальное антикоррупционное бюро Украины
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70rus xxx
70rus xxx
Так приходят все честные и голодные.Надо чрез год прогонять через Полиграф Полиграфыча.
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