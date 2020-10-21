Проверяла газовые счетчики и защищала "ДНР": что известно о "слуге" Грищенко, которая против второго тура выборов

Президентская партия "Слуга народа" решила сорвать второй тур местных выборов в Украине, "прикрываясь" карантином из-за пандемии. Инициатором законопроекта стала Татьяна Грищенко – нардеп, которая прошла в Раду, не имея высшего образования. Есть информация, что когда она якобы была домработницей у регионала, проверяла газовые счетчики, а еще, баллотируясь на выборах в 2019-м, вступилась за террористов на Донбассе, усомнившись, что они сепаратисты.

Что интересно, не только из-за этого нынешний член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, "слуга"-мажоритарник довольно скандальная в своем избирательном округе №66 на Житомирщине. В том числе и в родном городке Малин, где в июле этого года депутаты горсовета потребовали отозвать своего нардепа с ВРУ, потому что недовольны ее бездействием и вообще не согласны с политикой фракции "Слуга народа". OBOZREVATEL предлагает читателям подробнее узнать, кто такая Татьяна Грищенко.

Факты из биографии нардепа

В 2019 году была избрана депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №66 (Житомирская область) как беспартийная. Член одноименной фракции и Комитета по вопросам аграрной и земельной политики ВРУ. Секретарь группы по межпарламентским связям с Исламской Республикой Пакистан, член групп по межпарламентским связям с Итальянской Республикой, Эстонской Республикой, Грузией.

Данные о Грищенко на сайте ВРУ itd.rada.gov.ua

На президентских выборах 2019 года была в составе ОИК от Юрия Бойко, во время второго тура – председатель ОИК №66 от Владимира Зеленского.

С 2018 года – член ОО "Свечадо". Работала контролером природного газа в Малинском управления эксплуатации газового хозяйства.

В 2011-2016 годах работала в Территориальном центре социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Миланского района.

На местных выборах 2015 года была секретарем территориальной комиссии от партии "Оппозиционный блок". На внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года также была в составе ОИК, субъект представления кандидатуры – "Партия регионов".

На выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года была секретарем ОИК от партии "Зеленая планета". На выборах президента Украины 2010 года – член ОИК от кандидата Василия Противвсех.

Окончила Малинский лесотехнический колледж по специальности "Бухгалтер".

Грищенко в Раде

Работала няней у богатых людей и не платила налоги

Перед выборами в Верховную Раду в июле 2019-го, общаясь с журналистами, тогда еще кандидат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко сначала соврала, что последние три года была безработной. Правда, во время разговора ей все же пришлось признаться, что она работала няней у богатых людей. Однако налоги женщина не платила. И от ответа на вопрос, считает ли это нормальным, кандидат в парламентарии уклонилась.

Данные о Грищенко

Примечательно, что в первом туре президентских выборов Грищенко поддерживала политсилу Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Однако во втором туре она переметнулась в партию действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Кроме того, по данным "Антикора", Грищенко много лет сотрудничала сначала с "Партией регионов", а затем и с "Оппозиционным блоком".

Грищенко усомнилась, что на Донбассе воюют террористы

Вступилась за террористов: "А они сепаратисты?"

В уже упомянутом интервью на тот момент еще кандидат в "слуги народа" Татьяна Грищенко усомнилась в том, что на Донбассе против украинской армии воюют террористы.

В частности, репортер спросил у потенциального парламентария, как она видит дальнейшее решение проблемы оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и что делать с коллаборационистами. Ведь после возвращения ОРДЛО там останутся люди, которые поддерживали российских оккупантов и воевали на их стороне.

"С людьми? А они сепаратисты? Вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?" – с улыбкой ответила Грищенко.

Связи с экс-нардепом Журавским

В апреле 2020-го журналист Дмитрий Гордон обнародовал деликатные подробности отношений предыдущего нардепа от Миланского избирательного округа в Житомирской области Виталия Журавского и нынешнего нардепа от этого округа Татьяны Грищенко. В частности, он отметил, что ранее "слуга" работала у Журавского домработницей, а когда сама прошла в парламент – предложила поменяться ролями.

"Журавский – опытный управленец, мой друг, который уже был народным депутатом, доктор наук, профессор, академик. Абсолютно подготовленный к государственной деятельности человек. Его победила девушка от "Слуги народа". Она устроилась к нему домработницей, но поскольку плохо убирала, он ее уволил. Проработала у него несколько недель. Она выиграла выборы с большим перевесом только потому, что шла от "Слуги народа". Но это не конец истории. После победы она к нему обратилась и сказала: "Вы не хотите поработать у меня помощником?" Она готова к государственной работе, она вообще понимает, что это такое? Сколько можно кухарок допускать к управлению государством? Украина тонет! И эти кухарки просто сверлят дыры в корабле, чтобы его затопило к чертовой матери", – возмутился Гордон.

Грищенко и бывший нардеп Виталий Журавский

Сам Журавский впоследствии подтвердил слова журналиста, что Грищенко до избрания в парламент работала у него.

"Плохо убирала, поэтому я отказался от услуг этого человека. Работы как депутата тоже ноль, в округ не является, офис не открыла, людям не помогает. Депутат нулевой. Если бы она не шла от "Слуги народа" – ее бы никто не выбрал", – заявил бывший депутат в комментарии каналу "Украина 24".

Почему "слугой" так недовольны в 66-м округе

Летом 2020-го депутаты горсовета Малина, что на Житомирщине заявили, что хотят отозвать своего депутата-мажоритарника Татьяну Грищенко из Верховной Рады, потому что не согласны с политикой ее фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании 3 июля.

Причиной такого несогласия с деятельностью депутата стала возможна ликвидация Миланского района в рамках административно-территориальной реформы правительства Дениса Шмыгаля. Малинские депутаты были убеждены, что именно монобильшинство и президент Владимир Зеленский несут ответственность за решение Кабмина.

"Согласовать проведение опроса со сбором подписей на предмет выполнения депутатских обязанностей народным депутатом Грищенко Татьяной Николаевной, избранной в 66 избирательном округе с центром в г. Малин по заботе о благе Украины и благосостоянии украинского народа, защиту интересов избирателей и государства; поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос о возможности и основания отзыва народного депутата по народной инициативе", – говорилось в решении Малинского горсовета.

Отметим, что в результате Малинщину как район ликвидировали, и теперь она вошла в состав соседнего, Коростенского района, как Малинская объединенная территориальная община.

Решение Малинского горсовета по "слуге" Грищенко

Решение Малинского горсовета от 3 июля 2020 года

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