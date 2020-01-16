Провел Рождество с Лепсом: украинского нардепа поймали на вечеринке для богатых русских в Куршевеле. Видео

Народный депутат из парламентской группы "Доверие" Максим Ефимов провел Рождество на элитном французком горнолыжном курорте Куршевель, где был на вечеринке с участием российского певца Григория Лепса.

Об этом идет речь в материале "Страны" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Мероприятие, на котором заметили украинского парламентария, проходило 7 января в ресторане Le Cap Horn, который расположен на высоте 2100 метров, недалеко от аэропорта Куршевеля.

Ефимова поймали на вечеринке с Лепсом в Куршевеле oligarh.media

Как стало известно, самое дешевое место за столиком (от 5 до 18 человек) стоило $1000. Но, чем ближе стол к сцене, тем дороже места за ним.

"Вечеринка называлась "Русское Рождество" и организовывалась для богатых русских, которые тут катаются на лыжах и тусуются. Этот столик в ресторане забронировали заблаговременно, но другие гости им все время интересовались. Российские бизнесмены и олигархи хотели сидеть там, ближе к Лепсу, подпевать, но организаторы отвечали, что бронь на него не снимают. Потом оказалось, что его забил украинский депутат Ефимов со своей компанией. Цена места за самым первым столиком под сценой была около $10 000", – рассказал один из гостей мероприятия.

Ефимова поймали на вечеринке с Лепсом в Куршевеле alpcourchevel.com

В стоимость билета входило меню и 1 бокал вина просекко. Из блюд предлагались: фуа-гра с черемухой, карпаччо из говядины с трюфелями и пицца с белыми трюфелями. На горячее подавали сливочное риззото с морским лещом, а на сладкое – шоколадные десерты.

"В стоимость входил такой себе минимум по еде, но это высокая кухня, безусловно, и капля алкоголя. За все остальное надо было доплачивать. Но какое же русское Рождество без блинов с черной икрой? Конечно, и блины были и танцы под Лепса", – добавил собеседник.

Ефимова поймали на вечеринке с Лепсом в Куршевеле

Страна

На кадрах, которые опубликовали в сети, видно, что Ефимов сидел действительно за первым столиком и активно подпевал Лепсу.

Напомним, Ефимов прошел в Раду, выиграв выборы на округе №48 с центром в Краматорске (Донецкая область). Сейчас входит в группу "Доверие", которая могла быть создана при участии Офиса президента. Является вице-президентом Федерации футбола Украины и президентом "Федерации футбола Донецкой области".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Рождество провел в Куршевеле также глава СБУ Иван Баканов.

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