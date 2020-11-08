Проведение аудита было одной из составляющих предвыборной кампании президента и партии 'Слуга народа', – Разумков

Чтобы понимать, куда должно двигаться государство, нужен аудит его состояния. И это было одной из ключевых позиций предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время презентации аудита экономики и векторов Национальной экономической стратегии Украины-2030. Заявление Разумкова было обнародовано на официальной странице Верховной Рады в Facebook.

По словам председателя парламента, одна из базовых вещей для достижения успеха – правильно поставленная задача, поэтому чтобы движение государства на этом пути было эффективным, нужно иметь понимание, какими ресурсами оперировать.

"Для того, чтобы иметь это понимание, – как раз и нужен аудит экономики страны", – сказал Разумков

Как отметил председатель Верховной Рады, проведение такого аудита было одной из составляющих предвыборной кампании и президента Украины, и парламентской партии "Слуга народа". По его словам, перезагрузка стратегического видения развития страны была запросом общества во время последних президентских и парламентских выборов.

Председатель парламента выразил благодарность представителям бизнеса за сотрудничество с органами власти в подготовке этого документа. Несмотря на то, что такой экономический аудит должен появиться еще в начале независимости нашего государства, Дмитрий Разумков отметил важность его появления сегодня.

"Надеюсь, это будет не только документ ради документа, как очень часто это делалось, а направление, по которому мы будем строить счастливое будущее для Украины", – отметил он.

Кроме того, глава парламента подчеркнул, что Верховная Рада всегда готова участвовать и содействовать эффективному и успешному развитию всех конструктивных начинаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейской бизнес ассоциации прокомментировали правительственный экономический аудит: эксперты объединения одобрительно отозвались о привлечении представителей бизнеса к определению векторов развития Украины на следующее десятилетие.