Провалили голосование: "Слуга народа" впервые не собрала большинство

Верховная Рада Украины 9-го созыва впервые провалила голосования за законопроекты, не собрав большинство (226 или более) голосов "за".
Это произошло во время пленарного заседания парламента в четверг, 12 сентября, передает УП.
В начале вечернего заседание депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог.
После этого глава парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки документа ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось 226 или более голосов для принятия решения.
"За" проголосовали 223 народных избранников, против – 14, еще 61 – воздержался.
Наибольшая парламентская фракция "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".
После этого парламент не проголосовал за проект закона "О правопреемстве Украины", которым предлагалось отменить действия актов СССР и УССР на территории Украины.
Голоса "за" отдали 214 депутатов, при этом 30 выступили против, 76 – воздержались. "Слуга народа" дала в этом голосовании 210 голосов "за".
Иллюстрация. Верховная Рада
Факти
До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование. Менее 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.
Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания Верховной Рады 12 сентября.
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