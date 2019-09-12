Провалили голосование: "Слуга народа" впервые не собрала большинство

Верховная Рада Украины 9-го созыва впервые провалила голосования за законопроекты, не собрав большинство (226 или более) голосов "за".

Это произошло во время пленарного заседания парламента в четверг, 12 сентября, передает УП.

В начале вечернего заседание депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог.

После этого глава парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки документа ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось 226 или более голосов для принятия решения.

"За" проголосовали 223 народных избранников, против – 14, еще 61 – воздержался.

Наибольшая парламентская фракция "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".

После этого парламент не проголосовал за проект закона "О правопреемстве Украины", которым предлагалось отменить действия актов СССР и УССР на территории Украины.

Голоса "за" отдали 214 депутатов, при этом 30 выступили против, 76 – воздержались. "Слуга народа" дала в этом голосовании 210 голосов "за".

Иллюстрация. Верховная Рада Факти

До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование. Менее 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания Верховной Рады 12 сентября.

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