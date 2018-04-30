Виноват Обама? Аннексии Крыма нашли объяснение

США должны были активней помогать Украине в начале российской агрессии, поскольку согласно Будапештского меморандума являются одним из гарантов территориальной целостности страны.

Об этом в эфире ObozTV заявил американский политик-республиканец Трент Фрэнкс.

"Правда в том, что по Будапештскому меморандуму все сказали, что если Украина отдаст ядерное оружие, то мы гарантируем вашу территориальную целостность. К сожалению, мы далеки от реализации данного плана. Несмотря на это РФ аннексировала Крым. К сожалению, администрация Обамы не продемонстрировала достаточной поддержки, которую должна была продемонстрировать. Поэтому я уверен, что администрация Обамы провалила тест, вот почему Украина оказалась в нынешней ситуации. Я считаю, что администрация Трампа более проукраинская", - отметил бывший конгрессмен.

По словам Фрэнкса, Вашингтон полностью заинтересован в восстановлении этого соглашения.

"Вопрос в том, хочет ли Владимир Путин восстановить эти договоренности. Вот в чем проблема. Америка верит в то, что Украина сама должна решать свою судьбу и не быть объектом агрессии РФ. Это тяжело, поскольку Россия давит на ваше государство", - считает он.

При этом он подчеркнул, что Белый дом будет и дальше оставаться союзником Киева.

"Американцы очень любят Украину, и мы понимаем те сложности, через которые прошли ваши люди. Мы понимаем, что есть определенные действия вашего правительства, которые Америка не одобряет, но мы верим, что ваши граждане должны определять политическое будущее и освободиться от российской агрессии", - добавил американский политик.

Также экс-конгрессмен подчеркнул давление на Кремль санкций США.

"Сейчас санкции намного сильнее, чем были при администрации Барака Обамы. Нынешняя администрация значительно усилила санкции против РФ. Я думаю, что Путин уважает подобную администрацию, которая сильна и способна противостоять России. Возможно, они даже захотят вернуться к мирному процессу. Я уверен, что администрация Трампа имеет больше достижений, которые заставляют весь мир уважать Америку и американское правительство больше, чем было раньше", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США спрогнозировали исход "холодной войны" с Россией.