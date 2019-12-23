Зеленский провалил местные выборы: почему украинцы не поверили "Слуге народа"

Партия президента Украины Владимира Зеленского “Слуга народа” прошла первое масштабное испытание после парламентской кампании. По стране десятки тысяч украинцев голосовали за глав объединенных территориальных общин (ОТО) и местных депутатов.

Результаты власти очень противоречивые. “Зробити_їх_разом” получилось не везде. Самовыдвиженцы без проблем одолели кандидатов от Зе во всех областях, хотя и в партии празднуют победу.

Что это означает на самом деле и правда ли, что аура Зеленского уже не гарантирует успех – разбирался OBOZREVATEL.

Что важно знать. Тезисно:

22 декабря в 86 ОТО по Украине прошли выборы глав и депутатов. Уже есть первые результаты и исходя из них можно примерно определить уровень доверия украинцев;

Во многих регионах кандидаты от “Слуги” проиграли выборы. Им не помогло упоминание в кампании Зеленского и результаты получились провальными;

Но в партии власти публично заявляют о победе. По их данным, СН проводит депутатов больше, чем остальные политсилы вместе взятые;

Такие противоречивые результаты во многом показывают – слоган СН “Зробимо_їх_разом” и партийный бренд не гарантируют 100% победы на выборах, как это было еще в июле 2019 года;

В тексте также поговорили с людьми, которые работают на местах. Они рассказали интересные детали этих выборов.

В чем причины провала

Люди в селах голосуют за конкретного авторитета, не за партию;

“Слуга народа” не имеет реальных кандидатов по регионам. А рейтинг президента там не действует.

Выборы в маленьких городах, поселках и селах имеют свою специфику. Обычно там не так много избирателей и каждый знает друг друга в лицо.

“В регионах все проще. Люди голосуют не за партию, а за конкретного человека. Ведь если хочешь победы – ты должен работать с людьми. У меня в ОТО примерно 7 тысяч избирателей, где-то тысячи 2 есть в друзьях в Facebook. Когда мы делаем что-то в Галициновке, я публикую это в социальные сети и люди видят, что мы работаем.

Они пишут комментарии, реагируют, при личной встречи это все обсуждаем. Тут ничего не скроешь, и люди видят результат. Если же ты неизвестный человек и тебя никто не видел, партийный бренд не спасет”, – поясняет OBOZREVATEL замглавы Галициновской ОТО Виктор Сикаленко.

Бренд теперь не гарантирует победу в регионах

Аналогичного мнения и общественник Олег Грушицкий, который работает с территориальными общинами в Тернопольской области.

“Чем меньше или дальше село от города, тем труднее брендам одерживать победу. Здесь в первую очередь голосуют за человека. И какую бы он партию не представлял, в разумных пределах, все же личные качества и авторитет играют ключевую роль. Математически это выглядит примерно так:

Для города результат равен 49% бренд, 25% ресурс, 24% авторитет, 1% удача.

Для села 49% авторитет, 25% ресурс, 24 бренд и 1 удача.

Партии власти как всегда надо показывать лучшие показатели, выдвигать больше кандидатов и получать больше депутатских мандатов, важно иметь своих глав. Кто-то считает, что если поддерживают кандидатов от партии власти на местных выборах, то это отражает поддержку парламента и президента, но я в этом не уверен. Админресурс, конечно, действует, но на такие выводы не стоит надеяться.

В Тернопольском районе, где пока нет председателя РГА, а нардеп не от провластной партии и фактически отсутствует районный партийный руководитель, результат выборов не отражает общенациональный рейтинг “Слуги”. Они 15 кандидатов выдвинули, что в несколько раз больше, чем другие политические силы, и ни одного мандата не получили”, – подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Грушицкий.

Первые результаты и реакция “Слуги”

Подсчет голосов еще официально не окончен, но уже есть данные по регионам. Вероятно, они особо уже не изменятся. Так, во многих областях партия власти терпит поражение, самовыдвиженцы уверенно побеждают. Из интересного и актуального:

Николаевская область. Мешково-Погореловской ОТО:

Капустино: 26 за "слугу", 131 за самовыдвиженца;

Ташкент: 7 за "слугу", 467 за самовыдвиженца;

Коларовка: 19 за "слугу", 757 за "самовыдвиженца";

Николаевская область. Веснянская ОТО:

Сливино: 35 за "слугу", 330 за самовыдвиженца;

Надбугское: 23 за "слугу", 293 за самовыдвиженца;

Весняное: 145 за "слугу", 473 за самовыдвиженца;

В Закарпатье из 9-ти ОТО "слуги" выиграли лишь в двух, но там и так бы победили, так как там двух глав сельрад Зе попросили взять их знамена.

Полтавская область. Великобудишанская ОТО: “Батьківщина” – 6 деп. (27%), "Родной город" – 6 деп. (27%), "Слуга Народа" – 3 деп. (14%), Радикальная партия – 2 деп. (9%), Европейская солидарность – 0 деп. (0%), самовыдвиженцы – 5 деп.

При этом в “Слуге народа” показательно празднуют победу. Пресс-служба политсилы объявила себя победителем в большинстве ОТО по всей Украине. “Обработано 75% участков. Есть 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Итак – проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% всех участников, включая самовыдвиженцами. Каждый третий мандат – наш!” – рапортуют в СН.

По словам народного депутата из Ривненской области Дмитрия Соломчука (фракция "Слуга народа"), в области из 9 глав ОТО, трое победителей представляют партию власти. "По одной ОТО взяли представители "Батьківщини" и "Европейской Солидарности", в 4-х победу одержали самовыдвиженцы. И это не плохо, не зрада, мы уже общаемся и перед выборами общались с этими кандидатами, будем им дальше помогать.

Самовыдвиженцы – это и есть народовластие, о чем говорил президент Украины. Хорошо, что люди в селах решили брать на себя прямую ответственность и принимать решения", – подчеркнул Соломчук.

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Что будет дальше и теряет ли Зеленский свои позиции?

На партийном съезде “Слуги народа” избранный глава партии Александр Корниенко заявлял, что его основная задача – построить политсилу в регионах. Сделать ее “секси, чтобы партия возбуждала кандидатов”. Как видим, пока результат довольно противоречивый.

Съезд партии в первой половине ноября

Но винить во всем руководство партии не стоит, ведь за несколько месяцев создать что-то глобальное и успешное на уровне сел достаточно сложно. Президент Зеленский эту задачу с руководства партии частично переложил на губернаторов в регионах. Такая практика по выборах была во времена всех президентов.

Сейчас же после провальных выборов, могут полететь головы многих глав ОГА в регионах. По словам главного редактора интернет-издания “Никвести” Олега Деренюги, провал партии в Николаевской области связан с кадровыми проблемами во власти.

“Я видел данные параллельного подсчета, есть достаточно крупные села, где за самовыдвиженца в главы ОТО голосовали больше 700 избирателей, а за "слугу" (причем, приезжего) меньше 20. То есть выбирали своего, бренд Зеленского не сработал.

Он мог сработать, если бы к выборам активно подключился губернатор, который, общаясь с жителями, смог бы убедить их снова поддерживать "Слугу народа". Показал бы взаимосвязь и выгоду от избрания "правильного" кандидата, который смог бы эффективнее вести дела с народными депутатами и областной администрацией.

Однако, вместо этого неопытные кандидаты от "Слуги народа" писали в своих программах газификацию сел, в которых и так давно был проведен газ. Люди с этого смеялись и результат на лицо”, – пояснил OBOZREVATEL журналист.

В кулуарах уже говорят о недовольстве Владимира Зеленского. Поэтому не исключено, что после новогодних праздников полетят головы глав ОГА по регионам. “Это, конечно, может повлечь за собой смену губернаторов, поскольку именно им было поручено на вверенной территории сформировать команду районных государственных администраций.

Глава государства не в восторге от кампании

Если в конкретном населенном пункте за партию президента голосует 5%, а за самовыдвиженца 95%, это говорит об отношении избирателя к власти в целом. Это значит, что он не верит, что действующая команда может решать проблемы людей на местах”, – поясняет Деренюга.

К примеру, вот так объясняет свое участие в выборах в Мешково-Погореловской ОТО Игорь Бурда (Слуга народа), который никогда не жил в этом районе.

"Люди должны быть порядочными, квалифицированными и с образованием, а живут они в ОТО, или нет, не имеет значения", – написал в Facebook Бурда.

Диалог кандидата

Информацию о переменах во власти уже разгоняют анонимные Telegram-каналы, которые связывают с Офисом президента. “Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Богдан уже говорил с Владимиром Зеленским и сообщил ему о плохих результатах партии "Слуга народа" на выборах в ОТО. Противостояние внутри Офиса президента набирает обороты, а глава ОП настаивает на комбинированной стратегии по выборам в местные органы власти”, – пишет канал "Резидент".

Результаты этих выборов – опасный звоночек для президента и всей партии СН. Если во власти не начнут более глобально заниматься социальными программами, экономическим ростом в регионах, то рейтинг начнет падать сильнее.

Выигрывать выборы на одном бренде или имени президента с каждым месяцем все сложнее, ведь за красивой картинкой люди хотят видеть не просто героя фильма, а конкретный результат.

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