"Процесс необратим!" Появилась реакция ЦИК на обжалование указа Зеленского о роспуске Рады

Центральная избирательная комиссия заявила, что обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.
Об этом на брифинге в Киеве 23 мая заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", – отметила она.
Слипачук добавила, что избирательный процесс внеочередных выборов в Раду начинается с пятницы, 24 мая.
"Сегодня, 23 мая 2019 года, фактически после публикации в соответствии с законом указа президента Украины от 21 мая 2019 года о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, и, в соответствии с законом Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации, то есть, с 24 мая 2019 года, без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале", – сообщила глава ЦИК.
Напомним, что общественная организация "Спильна справа" подала в Верховный суд Украины жалобу на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
Позже он провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором заявил во время своей инаугурации.
22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.
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