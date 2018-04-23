Противостояние с Западом: Портников пояснил, как Москва помогает Украине

Приглашение министра иностранных дел Украины Павла Климкина на встречу глав МИД стран "большой семерки" говорит об изменении отношения Запада к Украине.

Как пишет в статье для "Эспрессо" журналист Виталий Портников, каждый день отсутствия взаимопонимания между Москвой и Западом ощутимо отражается на отношении ведущих стран мира к Украине и к подлинной природе российско-украинского кризиса.

"Руководители внешнеполитических ведомств ведущих стран мира уверены в необходимости продолжать санкции против России, обвиняют ее в дестабилизации других стран, отравлении в Солсбери и прочих преступлениях. Но, вместе с тем, они готовы к диалогу с Москвой - потому что рассчитывают, что их сигнал будет воспринят правильно. Что есть альтернатива давлению - взаимопонимание, нормальные отношения, отказ от дестабилизации, возвращение к безопасному миру...", - пишет журналист.

По его словам, именно в этом и заключается главная ошибка стран "большой семерки" по отношению к России.

"В Москве убеждены, что действия "семерки" - давление, которому просто нужно противостоять. И это противостояние и будет лучшим ответом на любые санкции. Что Запад хочет не равноправных отношений с Москвой, а ее "подчинения", - поясняет Портников.

Он считает, что в Кремле свое понимание равноправия.

"Российское понимание равноправия - это понимание хулигана, который уверен, что правоохранительные органы не должны задерживать его за очередной дебош. Что он вправе делать все, что ему заблагорассудится. Тем более, когда он "на районе". А "район" российского дебошира - весь бывший Советский Союз, а теперь уже и Ближний Восток", - резюмирует журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Климкин подчеркнул, что члены "Большой семерки" полностью соглашаются с позицией Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Отметим, что на встрече глав МИД стран G7 в Торонто министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы и заявила, что глава РФ Владимир Путин "не ценит слабости".