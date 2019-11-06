Противостояние с Офисом Зеленского: советник Кличко сделал неожиданное заявление

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского больше не будут пытаться "завалить Виталия Кличко", уволив его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом заявил советника мэра столицы, эксгенпродюсер украинского Comedy Club Максим Бахматов в интервью Bihus.Info. Также подчеркнул, что сейчас ОП "уже есть чем заниматься".

"На сегодняшний день команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует. Есть Зеленский, законноизбранный и народный президент, реально очень крутой, у него части команды, разные полюса, и есть господин Кличко — законноизбранный мэр 5 лет назад…" — сказал он.

Виталий Кличко и Максим Бахматов Facebook Максим Бахматов

Помимо этого, Бахматов прокомментировал недавнее противостояние руководителя ОП Андрея Богдана с киевским мэром.

"Одна история, когда Богдан троллит Кличко, другая — когда Богдан будет пытаться троллить Бахматова, а Бахматов будет троллить Богдана... И вообще, что такое троллить? Ты должен давать факты, прокуратура должна подавать какие-то запросы, СБУ и т. д. Все остальное — это такой фейерверк без результата", — с долей шутки ответил он.

Происходящее, в том числе и в непубличном пространстве, между главой ОП и мэром столицы, Бахматов назвал фарсом и дешевым наступлением.

А также предположил, что больше попыток "свалить" Кличко со стороны Банковой не будет. По его мнению, рейтинг мэра в Киеве в последнее время рос, а "кандидата" от ОП Александра Ткаченко — падал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября Кабмин поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко.

Сам мэр заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

В конце сентября Кличко подал иск против Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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