''Противно'': Саакашвили пристыдили за предвзятый эфир с Гриценко

Если первая передача из цикла "Джокеры" экс-президента Грузии Михэила Саакашвили воспринималась как недоразумение, то сейчас уже вырисовывается системность подхода и направленности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-замглавы СБУ Виктор Трепак, отметив, что был неприятно поражен передачей.

"Состоялся телефонный разговор с Давидом Сакварелидзе - в это время он был за границей и, насколько я правильно понял, ехал поздравлять с днем ​​рождения Михеила Саакашвили. Попутно попросил Давида передать привет своему бывшему руководителю. А вечером посмотрел очередную авторскую передачу М. Саакашвили "Джокеры", которая на этот раз была посвящена Анатолию Гриценко в качестве кандидата в президенты. И, честно говоря, был поражен - глубоко и неприятно", - отметил Трепак.

По его словам, осталось ощущение "противности и сожаления".

"Противности - от того, что увидел - ничего нового, но умело подобранного, профессионально поданного и четко направленного. Сожаления - из-за того, что это сделано с участием экс-президента Грузии, который является для меня определенным авторитетом за проведенные в своей стране реформы", - пояснил Трепак.

Он подчеркнул, едва ли Саакашвили, который выступает в качестве автора этой передачи, с его опытом и пониманием политических процессов в Украине не понимал того, какой направленности передачу он делает (или под него делают).

"Когда на прошлой неделе вышла его передача о Юлии Тимошенко, подумалось, что это какая-то ошибка. Тем более, что и сам Саакашвили после этой передачи заявил, что окончательный вариант передачи о Тимошенко, тот видеоряд и закадровый текст, который вышел на экран, не соответствует ни первичной идее относительно цикла передач, ни его мнению о кандидате. И требовал снять передачу с эфира (хотя как это можно было сделать после того, как она уже была в эфире?), а также утверждал, что не позволит использовать свое имя в манипулятивных целях", - напомнил Грицак.

По его словам, очередная передача Саакашвили уже о Гриценко заставляет сомневаться как в искренности предыдущего "покаяния" ее автора, так и в непонимании того, в чем, собственно, он участвует. Если первая передача еще воспринималась как некое недоразумение, то сейчас уже вырисовывается системность подхода и направленности.

Саакашвили

"Не хочется верить в некий "договорняк" Саакашвили с Банковой, но все выглядит именно так. Как минимум, создается такое впечатление от увиденного и, как выясняется, не только у меня одного. В этой связи вспоминается использование Саакашвили в борьбе Банковой против Яценюка и Авакова. Если не ошибаюсь, и сам Саакашвили позже признавал, что президент Порошенко тогда просил его публично выступать против лидеров "Народного фронта", сбивая Яценюка с должности премьер-министра. Теперь имеем дежавю? Михаил Николозович, можете объяснить, что происходит?" - подытожил Трепак.

Как сообщал OBOZREVATEL, сбежавший в Нидерланды экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили попытался вернуться в украинскую политику в качестве “независимого” эксперта. В первом выпуске Саакашвили решил разобрать деятельность одного из лидеров президентской гонки — Юлии Тимошенко. В итоге эфир получился настолько однобоким, что ведущемупришлось публично извиняться в своем Facebook.