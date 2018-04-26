Не сомнений в том, что большинство украинцев читали или видели по ТВ то, что на этой неделе говорили президент Порошенко, секретарь совета национальной Безопасности Турчинов и командующий объединенными силами на Донбассе Наев. Заметим, выступления шли одно за другим, с небольшими промежутками по времени, но примерно в одной тональности. Наверное, многие запомнили пассажи президента о Москве, которую киевские князья основали в Залесье по недосмотру и опрометчивости. А кроме того, он вдруг заявил о некой триаде, которая сейчас действительно начала вырисовываться во что-то мощное, чего не было раньше: армия – хранит землю Украины, украинский язык – сердце Украины, а украинская церковь – душа Украины. Причем, на всех трех направлениях уже хорошо заметно не только движение, но и то, что скорость этого движения неумолимо растет.

Потом выступил Пастор и выдал характеристику населению страны-агрессора, нашего врага в опубликованном эссе. Там он выдал следующее:

"Эта страшная смесь ордынской жестокости, таежного хамства и многовековой рабской озлобленности и создали феномен русского народа. Он опасен и разрушителен, склонен к агрессии (бессмысленной и беспощадной). Тоталитарная форма государственности для него необходимой системой сдержек и обуздания. Война стала для русских формой самореализации, когда не сдерживают, когда можно проявить свое нутро.

Оккупация Кавказа, Западной Украины, Восточной Европы, Крыма, Донбасса похожи как по форме, так и по содержанию. Чтобы победить врага — нужно знать его сущность. И в этом русские классики оказывают нам неоценимую услугу" Он имел в виду знаменитые строки из произведений Лермонтова, Толстого и других российских писателей. Более меткого определения чем то, что содержится в приведенном отрывке из "Хаджи Мурата" — придумать очень трудно. Возможно, нужные слова мог подобрать только легенда чеченского народа – генерал Дудаев. Причем, слова российских классиков ложатся в одну тональность с тем, что сказал сам Турчинов.

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Только прогремели выхлопы сероводорода по поводу слов Порошенко и Турчинова, как генерал Наев дал обширное интервью, в котором по полочкам разложил то, что и как планируют делать ВСУ во время освобождения Донбасса. Причем, он отметил, что имеет четкую установку о том, что на этих землях находятся такие же граждане Украины под защитой законов Украины, как и на материнской части Украины и разницы нет никакой. Но те, кто взял в руки оружие, с его слов, не должны терять времени и прямо сейчас отдать себя в руки украинского правосудия, которое примет мудрое решение в виде минимального наказания или освобождения от ответственности. Что касается тех, кто совершил военные преступления, то Наев заметил, что у них есть шансы сохранить хоть и не свободу, но здоровье, и жизнь – гарантировано.

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Еще одна категория – российские военные и наемники. Им Наев предложил воспользоваться возможностью организованно покинуть территорию Украины и при этом ВСУ им дадут выйти без потерь, хоть и без гарантий того, что потом их будут разыскивать как военных преступников. Но кое-чего Наев не сказал, но оно читалось между строк. Это касается двух последних категорий. Он не сказал, что их ожидает, если они не воспользуются озвученным предложением, которое ограничено по времени. Он просто заметил, что входящие в группировку войска и приданные им силовые структуры уже готовы освободить Донбасс профильным способом. Это надо понимать таким образом, что приоритета выдавливания российских оккупантов никто не ставил. Похоже на то, что военные настроены уничтожать эту дрянь максимально, исключая возможность ее отхода в РФ. По крайней мере, из остального интервью Наева это просматривается невооруженным взглядом.

Только разошлись комментарии этого интервью, а с военного полигона прямо сегодня пришло еще одно заявление президента, который присутствовал на конечном этапе испытаний нового, высокоточного ракетного комплекса "Ольха". В общем, президент особо и не скрывал, кто должен испробовать на своей шкуре повышенную в десять раз точность этих ракет. И вообще, интервью было очень заряженным и давало мощный посыл противнику. Короче говоря, "Ольху" ставят в серию, а перед этим было заявление Министерства обороны о том, что согласован график поставки "Джавелинов".

Тут мы заметим, что подобные вещи во время войны заявляются и демонстрируются с лагом во времени. Чаще всего, "засвечиваются" и проговариваются перспективы поставки или выпуска чего-то нового тогда, когда процесс уже идет или близок к завершению. Анонсировать подобные вещи не принято категорически.

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В общем, создается впечатление, что 30 апреля ситуация на Донбассе изменится формально, а потом в очень скором времени – начнутся изменения фактические. Могут возникнуть вопросы о том, откуда берется такая уверенность? На это мы ответим просто. Пусть каждый перечитает то, что мы привели здесь в виде слов указанных лиц, а еще лучше – почитать или посмотреть их заявления в первоисточнике, а после этого – задать себе один простой вопрос: "Представляете ли вы себе такие заявления таких лиц в 2014 году? А в 2016? Ну а в 2017? А теперь СМИ даже не отреагировали на заявления, наши СМИ, но в РФ эту подачу получили. И вот, после того, как ответ на этот вопрос будет сформулирован каждым читателем, то останется еще один – риторический: "Почему сейчас можно?"