Против "захвата Украины": Ляшко неожиданно объединился с Кличко и пригрозил Зеленскому

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил об объединении усилий с мером Киева Виталием Кличко.

Соответствующее видео он опубликовал в среду, 31 июля, на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У меня для вас есть прекрасная новость. Для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства. Сегодня я предложил Виталию Кличко, законноизбранному мэру Киева, объединить наши усилия, для того, чтобы остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины", – озвучил Ляшко.

Ляшко и Кличко niklife.com.ua

Он обратился к лидерам других политических партий с призывом присоединиться к ним, чтобы стать сильнее и "защитить Украину".

"Берегись!" – сказал Ляшко напоследок, не уточнив, кому именно адресовал предупреждение.

У президента Владимира Зеленского поняли посыл и отреагировали на обращение Ляшко. "Мда. Шо делать?" – написал глава Офиса президента Андрей Богдан в Facebook.

Скриншот

Отметим, ранее стало известно, что Богдан направил в Кабмин просьбу об увольнении Кличко с поста главы КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко закатил скандал с охранниками в коридорах Администрации президента, которые не пустили его к Зеленскому.

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