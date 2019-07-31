Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Против "захвата Украины": Ляшко неожиданно объединился с Кличко и пригрозил Зеленскому

2.4т Читать материал на украинском

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил об объединении усилий с мером Киева Виталием Кличко.

Соответствующее видео он опубликовал в среду, 31 июля, на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У меня для вас есть прекрасная новость. Для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства. Сегодня я предложил Виталию Кличко, законноизбранному мэру Киева, объединить наши усилия, для того, чтобы остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины", – озвучил Ляшко.

Новости
"Унизительное трепание!" Ляшко раскритиковал Зеленского за первый визит в Брюссель

Ляшко и Кличко

Ляшко и Кличко

niklife.com.ua

Он обратился к лидерам других политических партий с призывом присоединиться к ним, чтобы стать сильнее и "защитить Украину".

"Берегись!" – сказал Ляшко напоследок, не уточнив, кому именно адресовал предупреждение.

У президента Владимира Зеленского поняли посыл и отреагировали на обращение Ляшко. "Мда. Шо делать?" – написал глава Офиса президента Андрей Богдан в Facebook.

Против "захвата Украины": Ляшко неожиданно объединился с Кличко и пригрозил Зеленскому

Скриншот

Отметим, ранее стало известно, что Богдан направил в Кабмин просьбу об увольнении Кличко с поста главы КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко закатил скандал с охранниками в коридорах Администрации президента, которые не пустили его к Зеленскому.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Олег Ляшко Виталий Кличко Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Радикальная партия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
7
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Ребрендинг делать будут? Предлагаю назвать новый союз "БПП (Боевая П*дерастическая Партия) Кляшко". :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Как там Богдан написал ? М-да что делать ? Тебе лично Богдан - пердеть и бегать ! РыгоАнал ты наш молодой и уже ещё «зелёный»! :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel