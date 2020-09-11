Против Порошенко зарегистрировали еще 15 уголовных дел, – адвокат

Служба безопасности Украины зарегистрировала еще 15 криминальных производств относительно пятого президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Это случилось еще неделю назад. Такую информацию озвучил на пресс-конференции 11 сентября адвокат политика Игорь Головань, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что среди обвинений – государственная измена, финансирование терроризма, захват власти и прочее. По мнению правозащитника, качество "юридического треша" относительно Порошенко достигает своего максимума.

"4 сентября появилось 15 новых уголовных производств. Теперь дела возбудила Служба безопасности. Здесь есть и ст. 110, то есть посягательство на территориальную целостность, и ст. 109 – свержение конституционного строя, захват госвласти и, как же без государственной измены (ст. 111) и присвоения собственности, финансирования терроризма и даже такие экзотические статьи как для политических лидеров, как вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей", – пояснил Головань.

Адвокат заявил, что эти производства такие же "пустые, как и десятки, которые были сфабрикованы до этого времени".

"Тот факт, что власть продолжает политическое преследование, сам факт начала расследования этих производств является ярким", – сказал он.

Защита Порошенко утверждает, что в "фабулах этих дел много говорится о банковской системе". Кроме того, подчеркнул Головань, зарегистрировано несколько дел по заявлению экс-первого заместителя Администрации президента во времена Януковича Андрея Портнова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко признался, что испытания, которые стояли перед Украиной в 2014-2015 годах, были значительно тяжелее для него, чем политические преследования, устроенные по указанию Офиса президента, поскольку он не боится ни расследований, ни суда.

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