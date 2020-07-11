Против Порошенко открыли еще четыре дела из-за ПриватБанка – адвокаты

Четыре новых уголовных производства против пятого Президента Петра Порошенко зарегистрированы по заявлениям бизнесмена и бывшего владельца "ПриватБанк" Игоря Коломойского.

Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань. Он отметил, что после заседания Печерского суда, оставившего без удовлетворения ходатайство Офиса Генпрокурора, Ирина Венедиктова опубликовала очередной "видосик".

"Все помнят, как прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования. В тот же вечер Генеральный прокурор Венедиктова как обычно уже выступила с видосиком, объясняя причины своего провала, а также рассказывая о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, поступающих как будто со всей Украины", – отметил Головань.

"В тот же вечер по заявлению "обычного" человека по фамилии Коломойский, Офисом Генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и обычно его заявления касаются "ПриватБанка", – сообщил адвокат Порошенко.

Игорь Головань отметил, что и в этом случае речь идет о заведомо ложных обвинениях.

"Даже сама логика подобных инсинуаций, как их еще назвать, теперь уже лично Коломойского, очень странная – выходит, что наносили вред "Приватбанка", разглашая его тайну. То есть сообщая о "ПриватБанке" правдивые сведения. Получается, что наносили ущерб его тогдашним акционерам "ПриватБанка", – отмечает Головань.

"Этот факт еще раз подтверждает, кто кооперируется с Офисом Генпрокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого Президента Украины. И я думаю, всем понятно, что перспектива этих очередных уголовных производств такая же, как была 8 июля в Печерском суде с попыткой избрать меру пресечения Петру Порошенко. То есть нулевая", – убежден он.

"Мы видели до этого, что Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в процессах, касающихся Петра Порошенко. Это первый момент, когда Игорь Коломойский вышел лично на арену. У нас наступает новый этап развития всех этих дел. Это прекрасно связывается со всеми событиями об отставке руководства НБУ. Это прекрасно связывается с судебными процессами по возврату "ПриватБанка" под руководство Коломойского и близких ему лиц. Это еще раз подчеркивает, насколько политические преследования в отношении Порошенко связанные с действиями на других фронтах", – добавил адвокат Илья Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам начальника третьего отдела Главного следственного управления ГБР Олега Корецкого, подписанное генеральным прокурором Ириной Венедиктовой подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко в производстве по назначению первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко является незаконным.