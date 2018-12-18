Против независимой Украины? Лукашенко подловили на лицемерной лжи

Президент Беларуси Александр Лукашенко якобы позиционирует себя как друга Украины, однако накануне его дипломаты в ООН проголосовали против резолюции Киева по оккупированному РФ Крыму.

На это обратил внимание журналист Роман Цимбалюк в Facebook, вспомнив недавнее заявление Лукашенко на пресс-конференции, где политик объявил, что президент Украины отказался от "миротворческих" услуг Минска.

"С его слов вроде как Порошенко не согласился, чтобы белорусские военные стали на границе Украины и РФ на участке с оккупированным Донбассом", — напомнил Цимбалюк.

"Александр Григорьевич виляет как обычно, ведь позиции Кремля по этому поводу никто не слышал. Москва пока сама контролирует захваченную территорию и не намерен менять это положение. Вопрос в другом, если вы "миротворцев" из себя строите, то почему голосуете против территориальной целостности Украины в ООН? Вы точно отличаетесь от российских захватчиков?" — написал журналист.

Александр Лукашенко Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", отличившись жесткими заявлениями в сторону Путина. При этом накануне он внезапно подыграл главе РФ.

В свою очередь недавно в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.