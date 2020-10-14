Уголовное дело против Вилкула может быть предвыборной технологией – эксперт

Против действующего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула могут открыть уголовное дело и вручить подозрение, однако эксперты не исключают, что это может быть предвыборной технологией.

Информация об этом на днях появилась в местных СМИ, а позже ее подтвердил и сам Юрий Вилкул, записав официальное обращение к горожанам, передает 34.ua.

"Хотят реанимировать фальсифицированное еще в 2015 году уголовное дело. Цель – это прямо написано в их официальных бумагах – вручить мне подозрение, выбрать мне меру пресечения", – сказал он.

В пресс-службе прокуратуры комментировать ситуацию не готовы. По телефону объяснили: о возбуждении уголовного дела и вручения подозрения главе Кривого Рога пока ничего не знают.

Между тем, эксперты предполагают, речь может идти о типичной избирательной технологии, когда отдельный кандидат создает образ жертвы.

"Это способ сыграть на эмоциях избирателей, вызвать к себе сострадание, сочувствие. Его используют представители оппозиции в Кривом Роге, а сейчас им может воспользоваться и мэр города. Мол, во всем виновата центральная власть, а я жертва, которую преследуют", – объяснил политолог Владимир Фесенко.

Напомним, выборы в Украине состоятся 25 октября. Украинцы будут выбирать мэров, глав ОТГ, а еще местных, районных и областных депутатов.