"Надо вещать правду!" Историк поддержал всемирный русскоязычный канал Украины

В Украине следует создать русскоязычный телевизионный канал.

Такой телеканал должен использовать наработки Института национальной памяти, Национальной академии наук Украины и быть своего рода альтернативой российскому пропагандистскому телеканалу Russia Today, – сказал OBOZREVATEL главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

Комментируя инициативу, озвученную замглавы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, историк сказал: "Я отношусь к этому абсолютно положительно. Это очень важно".

Телевидение, иллюстрация inter.ua

"Та же Russia Today на весь мир провозглашает жесткую неправду о положении в современной Украине, ведут идеологическую войну с Украиной. И им надо что-то противопоставить. И противопоставлять нужно на том языке, который понимают и в России, и на Западе. Потому что на Западе эмигрантов больше из России, чем из Украины", – заметил он.

Историк убежден: русскоязычный украинский телеканал должен "пользовался всеми наработками Института национальной памяти, наработками Национальной академии наук Украины, распространять правду про Украину, про ее современное положение, про ее историю и про взаимоотношения с Россией".

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о том, что в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой. "У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил он.

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