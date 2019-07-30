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"Надо вещать правду!" Историк поддержал всемирный русскоязычный канал Украины

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В Украине следует создать русскоязычный телевизионный канал.

Такой телеканал должен использовать наработки Института национальной памяти, Национальной академии наук Украины и быть своего рода альтернативой российскому пропагандистскому телеканалу Russia Today, – сказал OBOZREVATEL главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

Комментируя инициативу, озвученную замглавы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, историк сказал: "Я отношусь к этому абсолютно положительно. Это очень важно".

Телевидение, иллюстрация

Телевидение, иллюстрация

inter.ua

"Та же Russia Today на весь мир провозглашает жесткую неправду о положении в современной Украине, ведут идеологическую войну с Украиной. И им надо что-то противопоставить. И противопоставлять нужно на том языке, который понимают и в России, и на Западе. Потому что на Западе эмигрантов больше из России, чем из Украины", – заметил он.

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Историк убежден: русскоязычный украинский телеканал должен "пользовался всеми наработками Института национальной памяти, наработками Национальной академии наук Украины, распространять правду про Украину, про ее современное положение, про ее историю и про взаимоотношения с Россией".

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о том, что в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой. "У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил он.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Станислав Кульчицкий Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Тег
пропаганда
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CARGO 100
CARGO 100
"И противопоставлять нужно на том языке, который понимают и в России, и на Западе." Дурень, RT вещает на языке страны в которой работает ...
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
да-да! расскажите всему миру правду, о том что Иисус был украинцем!
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Юмористический канал с уклоном в альтернативную историю! Круто :)
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