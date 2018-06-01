Проти мене застосовуються брудні методи для підриву репутації - голова Обухівської РДА Рудяк

Голова Обухівської РДА Іван Рудяк заявив, що через перешкоджання корумпованому угрупуванню "розпиляти" бюджетні гроші проти нього застосовують брудні методи для підриву репутації.

"Коли ми приймали рішення про формування громад до кінця року ми думали, що це "виб’є" крісло з-під мене, і глава адміністрації буде непотрібним. Але я не тримаюся за своє місце, тому що я прийшов служити своєму народові і своїй країні. Я заявив про це публічно. У помсту мені сьогодні Шушаков і Іл’єнко нав'язують депутатам, що при об'єднанні громад вони втратять свої депутатські мандати і під цим "соусом" намагаються оголосити мені недовіру. Застосовуються брудні методи для підриву репутації", - розповів Рудяк.

За його словами, команда Іл’єнко і Шушакова діє дуже підло, оскільки поширює чутки про якісь хабарі, про штучні блокування якихось процесів у кожному населеному пункті району, намагаючись зіштовхнути лобами сільських голів і депутатів.

"Я хотів би звернутися до жителів району, зокрема до власників бізнесу - якщо у них існують які-небудь складності, де включаються проблеми, пов'язані з адмінресурсом, або якісь інші проблеми, пов'язані з соціальним розвитком району, де нібито голова РДА заважає - це неправда. Ми відкриті для всіх. Кожен тиждень ми їдемо до людей, кожен день ми спілкуємося з людьми" - сказав Рудяк.