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7 ноября • обновлено в 17:47
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Олег Ляшко
Олег Ляшко
Украинский политик, лидер Радикальной партии Все статьи автора

Проти Геруса має бути порушена кримінальна справа за державну зраду

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За вчорашніми подіями поліція відкрила кримінальну справу за фактом насильства щодо державного діяча. Хай уточнять: якої країни "державний діяч" потерпілий Герус?

Бо у нормальних людей язик не повернеться назвати "державним діячем" зрадника, який запустив в Україну російську електроенергію, дозволивши країні-агресору накинути на нас енергетичний зашморг. Тому кримінальна справа має бути порушена за державну зраду і зловживання владою!

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Автор
Олег Ляшко Олег Ляшко
Персона
Андрей Герус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олега Ляшка
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Мир Миру
Мир Миру
Рада старійшин енергетиків України повинна подати до поліції зустрічний позов.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Чому боевой явный пидapac Ляшка не в ОтсОСе?
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Лупан артур
Лупан артур
Герусу один вопрос за чей счет или с каких доходов он по Вип залам шатается , только после народа там ему место, 99% слуг попали раду из предвыборных обещаний Зеленского которые пока не держат. А к политической или натуральной и бессовестной) вообщем много вопросов к Ляшко ,а расколотится он быстро и по полной так как , там его давно ждут
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