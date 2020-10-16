Разобщенные общины Донбасса – одна из глубоких проблем, которой уделяют слишком мало внимания. Однако восстановление мира невозможно без ее решения. Мир – это более сложная система, чем просто отсутствие войны. Даже подконтрольные украинскому правительству территории Донбасса далеки от этой всеобъемлющей концепции.

Война разрушила не только инфраструктуру региона, но и самое важное – его общность. Известно, что там, где социальные связи прочные, где существуют дружеские и честные отношения между различными группами - уровень качества жизни высокий. Однако на Донбассе разобщенность и недоверие сегодня проявляются на всех уровнях: между членами общества, между людьми и властью, между общественностью и институтами, между органами местного самоуправления. Фактически, громады "закрылись" в пределах своих населенных пунктов и никак не взаимодействуют друг с другом. При этом по одиночке не справляются со своими проблемами, что прямо сказывается на качестве жизни людей.

Функцию связи между территориями должен выполнять областной совет. Но в Донецкой и Луганской областях их нет. Военно-гражданские администрации таких связей обеспечить не могут, поскольку назначаются из Киева, а не избираются местными жителями. А ведь именно тесные экономические, социальные взаимоотношения помогают решать те задачи, с которыми сталкиваются громады. Эффективно реагировать на вызовы, стоящие как перед всем регионом, так и перед отдельными громадами, можно только объединяя усилия и ресурсы. Начиная с наработки четких алгоритмов коллективной безопасности, всех ее форм и проявлений - от пожарной до экономической.

Только расширением сотрудничества громад можно достичь экономического роста в регионе. Например, в Краматорске большое количество людей, нуждающихся в лечении или отдыхе, а в соседнем с ним Славянске есть уникальный курорт. Соединение двух городов комфортной троллейбусной линией с конечной остановкой на Славкурорте удовлетворяет потребности и краматорчан, и славянцев, ведь туристическая отрасль приносит доходы в бюджет, способствует развитию малого и среднего предпринимательства. Реализовать туристический потенциал Мангушской ОТГ можно проинвестировав создание необходимой инфраструктуры за счет соседнего "промышленного" Мариуполя. Это новые рабочие места, приток туристов, увеличение налоговых поступлений в бюджеты. Мангуш также нуждается в финансировании сельского хозяйства, но с другой стороны - может удовлетворять потребности Мариупольской громады в фермерской и аграрной продукции. Волновахская и Селидовская ОТГ уже сейчас совместными ресурсами должны создавать альтернативу убыточным шахтам – ведь это, по сути, их общая беда.

Приведенные примеры – это все о доверии и общности. Создание коллективной безопасности, экономического и социального пространства с привлечением ресурсов, которые имеют те или иные общины – единственный путь к развитию и восстановлению Донбасса. Это новая повестка дня, которая требует масштабных изменений - общественных, политических, экономических. И вокруг нее сегодня должны объединяться все прогрессивные силы.

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