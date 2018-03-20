"Просто заставили": стало известно, как жителей Крыма сгоняли на российские выборы

В аннексированном Крыму явку на выборах президента России в 65% обеспечивали за счет мощного админресурса.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV рассказала известная журналистка и блогер, переселенка из Крыма Лариса Волошина.

"Мы ждали явки. Для Путина было понятно, что он переизберется, но было интересно, насколько крымчане примут участие в этих выборах. Российская власть изначально не рассчитывала на тот "русский Крым", который она якобы "освобождала", - отметила Волошина.

По ее словам, в 65% крымских избирателей, которые, по официальным данным, участвовали в голосовании, входит огромное количество людей, которых просто заставили идти на выборы.

"Руководители предприятий, учебных заведений, вузов проверяли каждого по спискам. Люди в Крыму рассказывали о том, что они не захотели идти, и потом получали звонки от "звеньевых", которые требовали от них пойти на выборы под угрозой увольнения с работы и отчисления из учебных заведений. От людей требовали отчета о том, что они пошли голосовать. Именно все это вместе с вбросами дало 65%", - рассказала она.

Волошина отметила, что в голосовании участвовала "огромная армия российских чиновников и военных, которые были завезены в Крым". Также на полуострове активно голосовали пророссийские граждане.

Как сообщал "Обозреватель", ранее бывший нардеп Андрей Сенченко заявил, что убедительная победа Владимира Путина в Крыму была организована за счет переселенцев из России и массовых фальсификаций.