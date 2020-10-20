Если вынести за скобки политтехнологию по мобилизации своего избирателя, то в пяти вопросах от президента вообще ноль смысла. От слова совсем.

Серьезно, есть возможность добиться чего-то от подписантов Будапештского меморандума? Используй ее на полую катушку, о чем тут спрашивать нас? Мы ничего не подписывали. Хочешь сажать коррупционеров? Пригласи грамотных юристов, пусть разработают изменения в законодательстве, которые этот процесс упростят. Проведи реформу и очищение судебной системы, чтобы не откупались потом в процессе. О чем тут людей спрашивать?

Про свободную экономическую зону на Донбассе я вообще молчу. Выгони Гетьманцева с должности главы комитета, ветируй его законы, разгони несколько инспекций с налоговой полицией и будет свободная экономическая зона по всей стране. Рейтинг, кстати, сразу подрастет, если это важно.

Что еще по списку у нас? Канабис в медицинских целях разрешить? Так вообще не вопрос – законопроект в Раду и голосовать, тут все очевидно. И почему только в медицинских? Уже стал президентом, что еще можно сделать глобального? Войди в историю Украины, как великий реформатор и президент свободы. Рынок земли разрешили, казино пусть и с массой ограничений тоже. Так не надо останавливаться – иди дальше. Канабис легализовать, рынок интим-услуг тоже – переживет как-нибудь полиция ликвидацию этих кормушек. Люди с совком в голове побурчат и перестанут. Зато Украина будет по праву считаться самой свободной страной как минимум в Восточной Европе. Не будет стыдно, наоборот – будут уважать и мы будем задавать тон в Восточной Европе.

Всенародные выборы Генпрокурора и шерифов в городах и районах – не сложно? Люди оценят и если не будет второго срока – черт с ним. Вспоминать будут добрым словом. И на пенсии будет не стыдно с людьми в магазине встречаться. И ни о чем не надо спрашивать. Настоящий лидер и реформатор не задает вопросов, потому что население очень инертно. На Ли Куан Ю посмотри, на Ататюрка или Эрдогана